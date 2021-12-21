Як убезпечити пасажирів в поїздах

20:54 11 серпень Київ, Україна

Програма безпеки пасажирів «Укрзалізниці», що складається з 5 напрямків, не буде настільки ефективною, зменшити правопорушення можна тільки, якщо в поїздах буде присутній поліція.

Так вважає експерт з питань інфраструктури Олександр Кава.

«Поліція повинна надавати наряди в кожен пасажирський поїзд, який прямує за маршрутом. Раніше таке було і кількість правопорушень було мінімальне, а коли це скасували, то кількість правопорушень зросла », - розповів Кава.

За його словами, зараз під час проведення правопорушення під час руху поїзда поліція прибуває тільки на найближчу станцію, де поїзд може зупинитися.