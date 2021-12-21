Як убезпечити пасажирів в поїздах
20:54 11 серпень Київ, Україна
Програма безпеки пасажирів «Укрзалізниці», що складається з 5 напрямків, не буде настільки ефективною, зменшити правопорушення можна тільки, якщо в поїздах буде присутній поліція.
Так вважає експерт з питань інфраструктури Олександр Кава.
«Поліція повинна надавати наряди в кожен пасажирський поїзд, який прямує за маршрутом. Раніше таке було і кількість правопорушень було мінімальне, а коли це скасували, то кількість правопорушень зросла », - розповів Кава.
За його словами, зараз під час проведення правопорушення під час руху поїзда поліція прибуває тільки на найближчу станцію, де поїзд може зупинитися.
«У функції провідника і начальника поїзда не входить обов'язок забезпечувати правопорядок під час руху. Вони забезпечують безпеку під час руху в технічному плані. Якщо відбувається якесь правопорушення, то повинна бути поліція, щоб притягати до відповідальності. Висадити пасажира провідник не може. Ні провідник, ні начальник поїзда не може застосовувати силу. Це виняткове право правоохоронних органів, тому для безпеки в поїздах повинна бути саме поліція », - висловив думку Олександр Кава.
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