Як не перетворити мирний атом на жахливу катастрофу

У листопаді 2021 року американська Westinghouse в особі генерального директора Патріка Фрагмана та український «Енергоатом», представлений в.о. президента Петром Котіним, підписали дві угоди про будівництво двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС з використанням технології АР1000.

Першою угодою Україна довіряє американській компанії проєктування енергоблоків, другою передбачено закупівлю обладнання. Як раніше згадував Зеленський, лише потрібно 30 млрд доларів. Хто згоден інвестувати такі гроші, достеменно не відомо.

Якщо заглибитися в історію, то дозволити собі мирний атом на зорі розвитку атомної енергетики могли лише наддержави США та СРСР. Ідучи до однієї й тієї ж мети різними шляхами, вони в результаті створили енергетичні системи, що значно розрізняються за конструктивними особливостями.

Україна, що входила до складу Союзу, отримала на своїй території п'ять атомних електростанцій. Чотири з них виробляють енергію і сьогодні, проте всі ми й досі тремтимо при згадці аварії на Чорнобильській АЕС, наслідки якої відчуватимуться ще довгі роки. Взяти хоча б пожежі у квітні 2020 року, коли у небо піднялися клуби радіоактивного пилу. Отримувати уроки з минулого, звертатися до досвіду держав, що експлуатують АЕС, ми зобов'язані, щоб навчаючись на чужих помилках, не робити своїх, адже у випадку з радіацією трагічні наслідки тягне за собою найменша неточність або крок убік від протоколу.

Повертаючись до перших атомних електростанцій, важливо зазначити, що паливо для них, так звані тепловивідні зборки або ТВЗ, в СРСР розроблялося одними й тими ж інститутами з ювелірною точністю та із застосуванням таких самих технологій.

Нині конкуренцію одне одному становлять США і Росія. Обидві країни виробляють та реалізують паливо для АЕС, але, як уже згадувалося, дуже різне паливо. До 2011 року всі ТВЗ для атомних електростанцій постачалися російською компанією ТВЕЛ, яка успадкувала весь технологічний процес від його творця СРСР. У 2008 році Україна уклала з американською компанією Westinghouse Electric Company контракт на постачання палива для АЕС з метою поступового переведення електростанцій з російської на американську сировину і з 2011 року розпочала постачання. Використання ТВЗ Westinghouse було припинено з чималими збитками вже у квітні 2012 року через «конструктивні помилки ТВЗ». Вестингхаусівські тепловивідні зборки, що вийшли з ладу, на 3-му енергоблоці Южно-Української АЕС були в екстреному порядку замінені на стандартні ТВЕЛівські.

Аварії на паливі Westinghouse траплялися і раніше, починаючи з 1979 року, коли сталася найбільша в історії США аварія на АЕС Три-Майл-Айленд, внаслідок якої зафіксовано розплавлення 50% активної зони реактора. Зауважте, там і проєкт був американський та паливо, все як планується відбудувати на Хмельницькій АЕС.

Далі Westinghouse робила спроби торгувати з Чехією, проте небезпечні експерименти щодо заміни оригінального палива закінчилися достроковим його вивантаженням з 1-го енергоблоку АЕС Темелін у січні 2007 року через його сильну деформацію. Прийняттю такого рішення передувала низка інцидентів, які призводили до перебоїв у роботі станції та, як наслідок, збитків.

Однак, незважаючи на тривожні сигнали щодо невдалого застосування ТВС американського виробництва на електростанціях, побудованих за радянським проєктом, у грудні 2014 року Україною було підписано угоду з Westinghouse про збільшення постачання ядерного палива. У результаті, дві з чотирьох діючих електростанцій - Южно-Українська та Запорізька, фактично являють собою «порохові бочки». При цьому ЗАЕС є найбільшою у Європі і навіть найменший збій потенційно може призвести до катастрофічних наслідків.

Дивно те, що будь-які спроби звернути увагу на ці невиправдано ризикові рішення керівництва країни, оголошуються пропагандою і далі не обговорюються. Дивно подвійно, адже саме Україна пережила трагедію в Чорнобилі та українці, по суті, найсильніше постраждали від впливу смертоносного випромінювання і, повторюся, розхльобують досі. Здавалося б саме ця тема точно не повинна залишати байдужими і народ не дозволить проводити експерименти над своїм життям і здоров'ям, адже мирний атом дуже швидко може перетворити край на безлюдну пустелю.

Уряд продовжує працювати «на благо людей» і на початку 2019 року міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про існуючі домовленості щодо передачі компанією Westinghouse технологій виробництва ядерного палива. Завод буцімто вже будується на території України. На цю тему досить багато спекуляцій: і технологію - то обіцяли сильно усічену, що нічого по суті не дає, і не вигідно США ринок збуту вже готової продукції втрачати, і фахівців немає, і дорогої інфраструктури немає, інвестицій багатомільйонних немає, але нікому не приходить в голову, що винаходити черговий велосипед, і виробляти ядерне паливо, яке не підходить для наших станцій – марення, що не кажи.

Ще одним важливим моментом є утилізація ядерних відпрацювань. Донедавна все паливо, яке було поставлене російською компанією ТВЕЛ, вивозилося з території України і подальша його доля нас мало цікавила. Звичайно, ослаблення залежності від Росії разом з відсутністю необхідності платити за утилізацію, це круто, але заощадивши близько 200 млн доларів за переробку та поховання відпрацьованого палива на території РФ, керівництво країни має намір отримати при цьому величезне за площею Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива прямо під Києвом! Перспектива перетворити країну на звалище ядерних відходів - зовсім не те, що малося на увазі під словом «незалежність» у 2014 році, але, схоже, наша країна рухається саме в цьому напрямку.