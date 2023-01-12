Як не втратити себе в нескінченній зміні епох, кумирів та кон'юнктури

Немає в Україні сім'ї, яку не торкнулися б жахи самої кровопролитної війни 20 століття, здавалося, що вивчивши урок, людство ніколи не допустить відродження фашистської ідеології, коли хтось бере на себе відповідальність оголосити представників іншого народу негідними існування унтерменшинами.

1941 року Радянська Україна прийняла на себе головний удар фашистської Німеччини, на території України було створено понад 230 концтаборів та гетто. У період із 1941-1944 рр. гітлерівці знищили понад 5 млн українців, з них 3,8 млн мирних жителів і близько 1,5 млн військовополонених, 2,4 млн людей вивезли на роботи до Німеччини. Дехто оцінює втрати України у 14 млн осіб. Нас вважали нижчими людиноподібними істотами, у яких від людини лише позбавлене розуму тіло: руки та ноги. Понад двісті п'ятдесят українських сіл було спалено вщент, часто разом із жителями, не шкодуючи ні старих, ні жінок, ні дітей.

Українці самовіддано билися за те, у що вірили, за Батьківщину!, за свої сім'ї, за радянські ідеали: рівність у всьому, освіту, медицини, а імена українців – справжніх героїв, голосно звучали на весь Радянський Союз. Ними пишалася і мала Батьківщина, і велика. З п'ятнадцяти фронтів, які діяли під час Великої Вітчизняної війни, більше половини очолювали маршали та генерали, українці за походженням. Серед них командувачі фронтів Апанасенко І.Р., Кірпонос М.П., Тимошенко С.К., Єрьоменко А.І., Черняховський І.Д., Малиновський Р.Я., Костенко Ф.Я., Черевиченко Я.Т. .

Тричі удостоєний звання Героя Радянського Союзу українець Іван Кожедуб. Зі ста п'ятдесяти чотирьох двічі Героїв Радянського Союзу – тридцять два є українцями чи уродженцями України. Українські воїни були визволителями народів Європи, вони штурмували Берлін, а українець полковник Зінченко Ф.М., Герой Радянського Союзу, командир 756-го стрілецького полку, був першим комендантом рейхстагу. Завдяки українцям було переможено фашизм.

Не забуватимемо, що українці зробили вагомий внесок і в науку. Імена вчених українців відомі на весь світ. Чого вартий основоположник космонавтики Сергій Корольов, який дозволив людству покинути межі планети, він жив і працював у молодій радянській державі, завдяки якій по всій країні будувалися та функціонували ВНЗ, у тому числі й Київський політех, у якому розпочав навчання майбутній учений.

Але Союз непорушний був повалений і республіки вільні в одну мить стали соромитися свого радянського минулого, уникаючи будь-якої більш-менш позитивної згадки про нього. Деякі держави, продовжуючи користуватися створеною при СРСР інфраструктурою та іншими плодами колективної праці колись величезної країни, не стали витирати ноги об спільні перемоги і досі вважають 9 травня великим днем, який не був би можливий без їхньої участі.

Проте бажання підкреслити свою зневагу до Совєтів в Україні стало настільки непереборним, що ми навіть забули, зрадили імена героїв, які воювали з нацистами і все задля того, щоб демонізувати Союз. Кожен шостий українець ліг у землю заради того, щоб їхні нащадки прикрашали себе свастикою? Виходить, ми віддали свою Перемогу, відмовилися від пам'яті загиблих предків? Заради чого, заради обіцяних нам 30 років тому «мереживних трусиків»?

Мало хто знає, що у боротьбі з фашизмом другим рядком за кількістю втрат стоїть Китай, який втратив 15,5 мільйона людей. Я не випадково згадаю КНР, вважаю, що їхня модель розвитку країни найправильніша: не зраджуй минуле, роби висновки, виправляй помилки, бери від кожної системи все найкраще і будуй своє майбутнє не заглядаючи в рот світовому гегемону.