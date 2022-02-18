Як міжнародній спільноті знайти важелі впливу на Кремль?

Британський журналіст Люк Хардінг, який написав книги про сучасну Росію "Мафіозна держава" та "Тіньова держава", відповів на питання української журналістки.

Питання: «Йде активна підготовка до листопадового саміту G20. РФ зробила все (отруєння Навального, анексія Республіки Білорусь, що зараз відбувається, окупація Криму та Донбасу, втручання Росії у внутрішні справи Сирії, Лівану, Лівії та ще десятків країн), щоб питання міжнародної безпеки точно виявилися в центрі уваги цієї зустрічі. Ваш прогноз: чи вдасться міжнародній спільноті знайти важелі впливу на Росію? Якими б вони могли бути?»



Відповідь: «Думаю, для успішної протидії Росії нам всім потрібно спочатку зрозуміти, що ж відбувається насправді, і що діється в голові у Путіна та його оточення.

Ви знаєте, мені здається, що Володимир Путін не зацікавлений у розвитку подій, який був б виграшним для всіх. Він - гравець, який завжди надає перевагу антагоністичному підходу. Путін упевнений, що те, що погано для України або Заходу, - автоматично вигідно для Росії. І навпаки.

До того ж у нього спостерігаються всі ознаки параноїдального складу розуму, якийсь кадебешний образ мислення. Як за часів холодної війни, він бачить Росію як державу, з усіх боків оточену ворогами і в стані перманентної неофіційної війни з країнами Заходу.

Тому світовим політикам в першу чергу потрібно зрозуміти це.

Друге - звичайно ж, ніхто в світі не хоче відкрито конфліктувати з Росією, особливо після того, що сталося з Україною. Тому найбільш адекватною відповіддю залишаються санкції.

Стосовно деяких кремлівських діячів вони вже працюють, але цього недостатньо. Потрібні більш суворі та широкі санкції, які б охоплювали членів їхніх сімей, містили б заборони на пересування світом, заморожували банківські рахунки.

Важливо враховувати, що, попри те, що для внутрішнього російського споживача кремлівський режим виглядає як ура-патріотичний, дуже націоналістичний - "КримНаш" і все таке, - але на ділі єдине, що дійсно турбує верхівку - це гроші. Всі вони мільярдери та понад усе на світі бояться втратити доступ до своїх грошей і західних ринків - ось що для них було б дійсно дуже болісним».