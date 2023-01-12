Як маніпулюють російські пропагандони

15:58 12 січня Київ, Україна

Маніпулятори не сплять!

Особливо, якщо ці маніпулятори працюють на кремлівського чорта.

Маніпуляція щодо хрещення та перехрещення.



Ось що казав Київський митрополит ПЦУ Епіфаній:



«-Візьмемо мій приклад. Мене хрестили на честь Ксенії Петербурзької в 1990 році. Святкувати 6 лютого. Так, є Ксенія Міласська, приміром. Але як я зміню те, що відбулося під час хрещення понад 30 років тому?



- Ми не говоримо про перехрещення. Ми можемо говорити про зміну того чи іншого святого. Якщо візьмемо Ксенію, є інші Ксенії, на честь яких можна змінити дату святкування. Ви звертаєтесь у своїх молитвах до певної святої чи святого з проханням про захист, допомогу тощо. І це змінюється, бо часто буває навіть у випадку зі священниками — приходять студенти, які навчаються в академії, але мають імена, яких немає у святцях, наприклад, Руслан. Вони змінюють це ім'я на Роман чи подібне і святкують день небесного покровителя, обравши того чи іншого святого. Відбувається зміна, в цьому немає жодних проблем.



Але якщо у вас є духовна потреба молитися до святої преподобної Ксенії Петербурзької, ніхто цього не забороняє, на небесах усі святі. Якщо є така потреба, то ми не заперечуємо. Так склалося історично, що ми намагаємось вичистити все російське, але це не стосується святих. Так склалося в історії, що був певний період часу, коли ми були єдині, перебували в цій духовній окупації, і потрібен час для того, щоб поступово відійти від цієї російської традиції, але це неможливо зробити відразу, бо люди звикають. Потрібно, щоб змінилося покоління, і думаю, в майбутньому все буде гаразд.»



А тепер подивіться на скрині тексту, який виблювала помийка СПЖ.



І порівняйте