Як люблять національний одяг в Україні та в Росії

Сергій Медведєв, російський історик і публіцист, відвідав Львів і поділився в інтерв'ю своєю думкою про чесноти національного символу України - вишиванки.

- Перед презентацією своєї книги на медіафорумі у Львові ви поділилися своїми враженнями про Україну. Сказали, що здивувалися, побачивши на вулицях людей у вишиванках, національному одязі, адже в Росії так не роблять.

- Коли Чичваркін, засновник Євромережі, був в Росії, поки його не вигнали, він міг у вигляді тролінгу прийти в російському одязі. Це таке спіднє якесь, розшита російська сорочка, чоботи, штани плисові. Ну такий, пародійний трошки.

Тобто ось ця вся руськість вона неймовірно пародійна зараз. Ось в Україні мене дуже зворушило те, що це не є пародією. Дійсно, хлопці на випускний вечір можуть одягнути вишиванки і це буде здаватися природним.

- І на весілля.

- Якщо у нас там дівчата на випускний вечір надінуть кокошники і російські сукні боярські, і хлопці прийдуть в чоботях - це буде смішно. Тобто розумієте, держава домоглася того, що сама ідея ось цього от російського такого луку, всієї російськості - вона смішна. Це якась історія, ось цей квас, бороди, капуста квашена, ось це все.