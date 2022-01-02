Як Лукашенко вдається утримувати владу

Експерт з міжнародних відносин, аналітик Шихалев Джавід провів аналогію між двома лідерами країн, де влада намагаються повалити шляхом революції. Незважаючи на застосування технологій «Кольорових революцій» і тиск світової громадськості Олександр Лукашенко, як і Мадуро, як і раніше тримається при владі.
Найбільш очевидні аналогії:
- Обидва лідери Мадуро і Лукашенко спираються на силовий апарат, які під час протестів не виходять з-під контролю.
- Мадуро і Лукашенко боролися з «опозицією», з перших днів, використовуючи як силовий інструмент, так і інструмент національний солідарності на підтримку чинної влади.
- У Венесуелі та Білорусі Генерали армій були на боці чинної влади. У деяких країнах, під час масового хвилювання народу, армія або структури силових органів переходять на бік протестувальників, що в результаті прискорює процес відставки діючої влади.
- У Білорусії і Венесуелі існувала загроза зовнішнього вторженія.Еслі в Венесуелі зовнішнє вторгнення існувало насправді, то в Білорусії це було більше просто політичне маневрування перед Заходом.
- Є загальні риси і в опозиції. У Венесуелі Хуан Гуайдо заручившись зовнішньою підтримкою, став альтернативним президентом. У Білорусії Світлана Тіхановском і координаційну раду опозиції лише приміряються до ролі паралельного центру влади - питання в тому, чи скористаються ситуацією зовнішні групи впливу.
- Зверніть увагу на те, що прізвище Лукашенко в заяві ЄС взагалі не згадується. Показово, що глава Євроради Шарль Мішель ухилився від відповіді на питання, чи торкнуться санкції особисто Лукашенко. А Меркель сказала репортерам після саміту, що оскільки Лукашенко все ще при владі, він повинен бути частиною національного діалогу щодо розв'язання політичної кризи.
- Варто також відзначити, що Євросоюз не запропонував себе в ролі медіатора в ході гіпотетичних переговорів між протиборчими сторонами в Білорусі. І справа тут не тільки в розумінні європейськими лідерами того, що Лукашенко відкине посередництво ЄС, як і взагалі можливість переговорів з опозицією. Глави великих європейських країн хочуть уникнути кроків, які можуть бути сприйняті Росією як неприпустиме втручання ззовні і підштовхнути її до активних дій. Не випадково напередодні саміту Меркель і Макрон обговорювали ситуацію в Білорусі з Путіним.
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