Як Лукашенко вдається утримувати владу

Експерт з міжнародних відносин, аналітик Шихалев Джавід провів аналогію між двома лідерами країн, де влада намагаються повалити шляхом революції. Незважаючи на застосування технологій «Кольорових революцій» і тиск світової громадськості Олександр Лукашенко, як і Мадуро, як і раніше тримається при владі.

Найбільш очевидні аналогії: