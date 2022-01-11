Як коронавірус вбиває рейтинги президентів

Рейтинг Байдена останнім часом сильно падає, а у світової еліти складається враження, що сценарій світової стабільності пишуть вже не в США.

Падає він переважно тому, що вже новий штам коронавірусу «Омікрон» гордо крокує Сполученими Штатами, одночасно підіймаючи ціни на все поспіль.

Рекордно низький показник рейтингу схвалення Джо Байдена, який склав 44%, зумовлений незадовільними заходами щодо стримування зростання цін на товари повсякденного попиту, саме так вважають 72% американців. Але головний провал все ж таки - поширення коронавірусу, «зупинити» яке було передвиборчою обіцянкою кандидата – демократа, показує нездатність президента до нормальних успіхів на цій ниві. Дослідники телеканалу CNBC і Change Research, які провели дослідження, вказують, що Байдену не зарахувалися навіть об'єктивні досягнення - як-то створення 6 млн робочих місць та вакцинація більш ніж 200 млн людей.

Але Зеленський не відстає, за даними за листопад минулого року, рейтинг нашого президента менше 22 відсотків. Коронавірус, звичайно, теж зробив свій деструктивний внесок у зникнення народної довіри, хоча у чинного президента та його команди прорахунків вистачає і без нього. Одним з останніх тригерів став відпочинок Зеленського в курортному Буковелі, який він вирішив провести в одному готелі з одіозним олігархом Ігорем Коломойським. Іноді виникає відчуття, що весь цей кейс із президентом-коміком ініційований, щоб перевірити межі терпіння українського народу. Морозна свіжість у квартирах українців не дає гідно оцінити спітнілого в спортзалі Зеленського, який працює над покращенням життя простого народу навіть на гірськолижному курорті.

Повернемося до сумної коронавірусної статистики. На цей момент в Україні повністю вакциновано 13 мільйонів людей із 41-го. Кампанія почалася 25 лютого 2021 року і буксувала з перших днів. Про ревакцинацію можна навіть не згадувати, судячи зі скромних показників, вона народжена, щоб швидко померти.

Були спроби виїхати завдяки підліткам. 25 жовтня минулого року МОЗ схвалило проведення вакцинації від коронавірусної інфекції підліткам віком від 12 до 17 років. Тоді багато хто пов'язав цей факт із закінченням терміну придатності майже мільйона доз вакцини AstraZeneca і майже трьох тисяч Pfizer. Кінцевою датою застосування цих препаратів було 30 листопада. Справу обставили так, що МОЗ нібито прорахувало та підтвердило безпеку застосування у дітей цих вакцин прямо під кінець терміну придатності, щоб дорога вакцина не зіпсувалася. У підсумку 562 тис. доз вакцини AstraZeneca, отриманої як гуманітарна допомога від європейських держав, підлягають утилізації. У скарбничку вакцинаційних провалів можна додати і закуплені за держрахунок 30 тис. доз вакцини Pfizer, яку проквасили через недотримання температурного режиму.

Ну та гаразд із цими заморськими препаратами, у нас же розробляється своя «унікальна». Пам'ятається, я ризикнула прогнозувати, що якби державні гроші не розбазарювалися на піар деяких закомплексованих вразливих персон, а йшли як і належить на наукові роботи, то вітчизняна вакцина вже була б розроблена. На жаль, мій прогноз виявився вірним. Річ в тому, що гроші чи в офшорах, чи в конвертах, але не в бюджеті, і наші, без перебільшення, талановиті вчені зі Львівського інституту біології клітин національної академії наук, не отримавши фінансування, були змушені повністю зупинити роботу над вакциною.

Дивно, що про це у 20-хвилинному новорічному спічі Зеленський не сказав, навпаки, весь минулий рік, якщо вірити Зе, унікальна українська вакцина проходила клінічні випробування. Не на людях звичайно, «українці не кролики», всі пам'ятають цей перл від Зеленського, на мишах, і для подальших випробувань потрібні були гроші, які Володимир Олександрович особисто обіцяв нашим ученим напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року. А далі, як завжди, вибори провели, обіцяне не виконали.

Як бачимо, коронавірус успішно косить президентські рейтинги і наочно показує, що реально важливо для нашої влади, життя людей чи хвалькуваті промови – які, як відомо, перша ознака слабкості.