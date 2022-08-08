Как коронавирус повлиял на рынок первичной недвижимости

17:34 17 травня Київ, Україна

Пандемія COVID-19 відбилася на всі сфери економіки України, не пройшла і повз будівельної галузі

Головною причиною кризи в будівельній галузі, є оголошений урядом карантин

У березні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги будівництва зменшилися на 12,8%. Про це повідомили в Державній службі статистики України. З початку року обсяг виконаних робіт склав 26,1 млрд грн. В цілому за перший квартал 2020 року цей показник скоротився на 5,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. У коментарі порталу експерт в сфері нерухомості Олег Приходько пояснив, що є кілька причин, які привели до такого зниження обсягів будівництва:



Експерт окреслив такі негативні наслідки, які викликав карантин на ринку:



Різке зменшення укладених угод з купівлі-продажу



Тимчасові перебої з робочими будівельної галузі



Транспортні перепони з доставкою будівельних матеріалів і інженерних систем, механізмів, особливо їх імпортної складової



Олег Приходько звернув увагу на те, що на кінець квітня в Києві та Київській області було виявлено понад 50 будівельних об'єктів житлового будівництва, які призупинили свою роботу. До того ж, продавці будівельних матеріалів відзначили, що обсяги продажів будівельних матеріалів скоротилися на 30%.



За його словами, в результаті того, що попит на новобудови знизився, більшість забудовників скоротили темпи будівництва.



«Таке вимушене уповільнення стало наслідком скорочення надходження коштів від проданих квадратних метрів. У даній ситуації це правильний і економічно обгрунтований крок відповідальних забудовників. Краще уповільнити темпи і знизити обсяги будівництва, при цьому економічно доцільно використовувати наявні фінансові ресурси, ніж за короткий термін витратити ресурси і повністю зупинити будівництво », - прокоментував Приходько.



Експерт спрогнозіровавл, що при оптимістичному сценарії терміни здачі в експлуатацію більше 70% новобудов будуть продовжені від 6 до 12 місяців. Решта 30% новобудов знаходяться в зоні підвищеного ризику і можуть бути затримані в здачі в експлуатацію до 2-3 року.



Співрозмовник зазначив, що всі без винятку забудовники стають залежні від покупців, адже банківські кредити все ще економічно непідйомні. Тільки стабільні фінансові потоки від продажу житла не сприятимуть зупинку будівництва і не переведуть їх в статус «заморожених довгобудів». А ризик виникнення таких нових об'єктів дуже високий, уточнив він.



Перше і друге місце по перетворенню з будівництв в «заморожені довгобуди» поділяють між собою зупинені об'єкти «Укрбуду» і невеликі новобудови, які балансували на межі нульової рентабельності (тобто найдешевше житло з готовністю не більше 45-55%).



Олег Приходько при цьому звернув увагу на те, що НБУ знизив облікову ставку з 10% до 8%, що є позитивним сигналом до того, що кредити по іпотеці мають шанс знизитися. Хоча, крім облікової ставки НБУ, існують ще кілька важливих факторів, що стримують зниження іпотечних ставок, будь-яке зниження буде лише на користь первинного ринку нерухомості, додав він.



Експерт також зазначив, що за весь час дії карантину українська гривня залишається практично стабільною. Стійкість гривні - це останній бастіон до тяжких наслідків всієї будівельної галузі України.



Приходько пояснив, що економічні наслідки карантину також вплинуть на ринок. Він не виключив, що НБУ і уряд для поліпшення макроекономічної ситуації в країні влітку будуть змушені послабити гривню.



«Ослаблення гривні призведе до зниження купівельної спроможності і зростання цін на будівельні матеріали, що безпосередньо вдарить по первинному ринку нерухомості. Це песимістичний сценарій, його ймовірність залежить від термінів карантину і кроків уряду щодо виходу з нього », - констатував Приходько.



Підсумовуючи, експерт додав, що будівельна галузь мала, має і буде мати в майбутньому ресурси, які дають їй можливість плавно і відтягуючи реагувати на будь-які економічні потрясіння в країні.



«У ситуації зі світовою пандемією насамперед навіть не сила обставин, а термін дії обмежень разом зі стійкістю національної валюти вплинуть на первинний ринок нерухомості», - резюмував експерт в сфері нерухомості Олег Приходько.