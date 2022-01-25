Як коронавірус змінив формат телебачення

17:46 09 вересень Київ, Україна

Телеведучий Святослав Гринчук розповів, як на його погляд, коронавірус вплинув на формат телебачення.

"Мені здається, що найочевидніша відповідь тут і буде правильною. Коли навесні вірус COVID-19 почав стрімко змінювати наше життя, всі раптово й вимушено стали цікавитися медичною тематикою. Ви пам'ятаєте ще колись такий період у житті нашої країни, коли так багато людей знали прізвище Головного санітарного лікаря? А тим часом з невеликими перервами ця посада існувала ще з радянських часів.





Цілком якісний, але будемо відверті - до 2020-го - далеко не найрезонансніший фільм Стівена Содерберга "Зараження", який був знятий ще в 2011-му - цієї весни подивилися мало не всі мої знайомі та друзі.

Навесні прийшли жорсткі обмеження і, мені здається, людям було важливо знати і розуміти, що вони стосуються всіх без винятку. І домогосподарок, і міністрів, і зірок шоу-бізнесу. Тому в різних шоу активно почали впроваджувати спілкування з гостями за допомогою віддаленого зв'язку, з'являлися показово порожні студії. Глядач бачив, що не тільки йому "забороняють" з'являтися в громадських місцях, і це, на мій погляд, сприяло довірі до таких проєктів.

Пам'ятайте весняний фінал "Голос країни", що фактично пройшов онлайн, без глядачів в студії, через засоби зв'язку? Це був унікальний експеримент, який, мабуть, в інший час не знайшов би відгуку, але в цій ситуації був абсолютно доречним.



Навіть зараз, подивіться на перші ефіри "Танців з зірками": глядачі повернулися, але вони всі - в захисних масках. Здавалося б, деталь, але вона дозволяє людині перед телеекраном відчути себе ближче до цього проєкту, адже, наприклад, пів години до цього йому самому довелося надіти маску на вході в супермаркет.





Словом, я б не говорив про якісь абсолютно нові формати, а скоріше про чітку та логічну адаптацію існуючих - до вимог часу. Плюс - велика увага приділяється якісному відеозв'язку, адже коли половина учасників програми в студії присутня тільки віртуально, в віконцях, або на великій плазмі. Хочеться, щоб і звук, і картинка виглядали при цьому професійно.

З іншого боку, я відчуваю, що після ось таких весни і літа люди вже сумують за повноцінним "докарантинним" життям, за подорожами, за необмеженим спілкуванням. Тому особисто я припущу, що, наприклад, інтерес до різноманітних тревел-шоу зараз повинен бути особливо гострим. Цікаво, до речі, в цьому контексті, як глядачі сприймуть новий сезон "Світ навиворіт" Дмитра Комарова, тим більше, що він про Китай, який в розмовах про пандемію у всіх на слуху. Але матеріал Діма відзняв ще до Всесвітньої пандемії!"