Як Київ святкував День захисника України

11:10 15 жовтень Київ, Україна

14 жовтня в Києві День захисника України відсвяткували традиційною ходою ветеранів та націоналістів.



Марш стартував після 14.00 від парку імені Тараса Шевченка.



У ньому взяли участь кілька тисяч осіб, в тому числі ветерани бойових дій на Донбасі, представники націоналістичних партій та організацій, серед яких "Свобода", "Національний корпус", "Правий сектор", УНА-УНСО.



Учасники ходи пройшли бульваром Шевченка та Хрещатиком до Майдану Незалежності, пізніше до Офісу президента на Банковій.



Демонстранти закликали владу скасувати заборону для військових відповідати на обстріл з боку сепаратистів на Донбасі, закрити низку телеканалів, які вважають проросійськими, і також прийняти закон про колабораціонізм.



