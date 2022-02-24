Як зміниться школа з введенням нових стандартів освіти

На засіданні уряду був затверджений стандарт середньої освіти, який набуде чинності з 2022 року.
Експерт з питань освіти Микола Скиба зазначив, що при введенні нового стандарту освіти може відбутися розрив між очікуваним результатом і реальністю, тому вирішальне значення матиме відношення педагогів і адміністрації до наступного етапу реформи.
«У новому стандарті більше уваги приділено тому, як застосовувати знання, як вирішувати проблеми і взаємодіяти в команді. Крім того, стандарт буде в значній мірі орієнтований на отримання дослідницьких навичок», - сказав Скиба.
Експерт зазначив, що новий стандарт освіти для середньої школи ставить в центр дослідницьку компетентність учнів і здатність до самостійного отримання знань.
«Буде приділятися увага таким поняттям, як гіпотеза, перевірка гіпотези, експеримент. Тобто, такі речі, які дійсно важливі в контексті сучасності. Тому що сьогодні знання застарівають швидко, і люди повинні бути здатними до самостійного отримання знань шляхом практики», - зазначив він.
Скиба додав, що насправді зміни, які очікуються згідно зі стандартом, можуть відразу і не відповідати тим змінам, які учні відчують в процесі навчання.
«Дуже багато чого буде залежати від компетентності педагога, директора, в чомусь - представників органів управління. У такому підході важливе розуміння того, що процес не повинен бути формалізований. Якщо так станеться - буде значний розрив між тим, що очікується і тим, що ми отримаємо насправді. Для впровадження стандарту з організації цього процесу має бути більше практичних завдань і не тільки з підручника. Повинен бути зв'язок з реальним світом, з актуальними відкриттями і подіями, ну і, звичайно, це залежить від матеріально-технічного забезпечення. Але багато що залежить від світогляду вчителя і наскільки він буде готовий діяти по-іншому», - пояснив експерт.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі