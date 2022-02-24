Як зміниться школа з введенням нових стандартів освіти

18:51 01 жовтень Київ, Україна

На засіданні уряду був затверджений стандарт середньої освіти, який набуде чинності з 2022 року.



Експерт з питань освіти Микола Скиба зазначив, що при введенні нового стандарту освіти може відбутися розрив між очікуваним результатом і реальністю, тому вирішальне значення матиме відношення педагогів і адміністрації до наступного етапу реформи.

«У новому стандарті більше уваги приділено тому, як застосовувати знання, як вирішувати проблеми і взаємодіяти в команді. Крім того, стандарт буде в значній мірі орієнтований на отримання дослідницьких навичок», - сказав Скиба.

Експерт зазначив, що новий стандарт освіти для середньої школи ставить в центр дослідницьку компетентність учнів і здатність до самостійного отримання знань.

«Буде приділятися увага таким поняттям, як гіпотеза, перевірка гіпотези, експеримент. Тобто, такі речі, які дійсно важливі в контексті сучасності. Тому що сьогодні знання застарівають швидко, і люди повинні бути здатними до самостійного отримання знань шляхом практики», - зазначив він.

Скиба додав, що насправді зміни, які очікуються згідно зі стандартом, можуть відразу і не відповідати тим змінам, які учні відчують в процесі навчання.