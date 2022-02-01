Як зміниться ринок праці в Україні з приходом другої хвилі коронавірусу

Якщо в Україні почнеться друга хвиля коронавірусу, то безробіття може повернутися на рівень весняних показників, поділилася думкою експертка з ринку праці Тетяна Пашкіна.
"Ситуація на ринку праці може повернутися до весняних показників в разі другої хвилі коронавірусу. Тому що ми вже не маємо того запасу міцності. І якщо навесні люди могли протриматися, маючи певний фінансовий запас, то зараз люди цього не зможуть. Вони не зуміли сформувати фінансову подушку", - розповіла вона.
Ситуація ускладнюється тим, що через закриття кордонів виїхати на роботу за кордон стало складніше, додала експертка.
"Ми зараз дуже залежні від того, як буде йти карантин в інших країнах. Ми маємо, наприклад, другу хвилю коронавірусу в Чехії, а це наш партнер з працевлаштування. Ми маємо великі проблеми з Німеччиною щодо вакансій. Тому ті українці, у яких був підробіток в європейських країнах, тепер його не мають", - зазначила Пашкіна.
Середня зарплата в цих умовах навряд чи буде рости, вважає вона.
"Ринок взагалі не дозволить платити високу зарплату. Тепер у нас менше імпульсивних покупок. Тому іноді, коли роботодавець хотів би платити більше, не може зробити цього. Ринок надання послуг звузився, тому об'єктивно заробітна плата може теж бути меншою", - заявила експертка.
Вона зазначила, що у держави немає чіткої стратегії на ринку праці.
"Бізнес, мені здається, не бачить, що є якась державна програма хоча б на пів року, яка давала б розуміння людям, на що їм розраховувати в разі зміни ситуації", - підсумувала Тетяна Пашкіна.
За даними Державного центру зайнятості на 31 серпня, за період карантину в Україні зареєстровано понад 477 тис. безробітних. У порівнянні з червнем кількість безробітних в Україні зменшилася на 30 тис. осіб, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Національний банк в інфляційному звіті, опублікованому 30 липня, погіршив свій прогноз по безробіттю: регулятор очікує, що його рівень в цьому році досягне 10%, а не 9,5%, як прогнозував НБУ у квітні.
Кабмін України 22 квітня встановив допомогу по частковому безробіттю на період карантину, за отриманням виплат українці могли звертатися до центрів зайнятості.
"Ситуація на ринку праці може повернутися до весняних показників в разі другої хвилі коронавірусу. Тому що ми вже не маємо того запасу міцності. І якщо навесні люди могли протриматися, маючи певний фінансовий запас, то зараз люди цього не зможуть. Вони не зуміли сформувати фінансову подушку", - розповіла вона.
Ситуація ускладнюється тим, що через закриття кордонів виїхати на роботу за кордон стало складніше, додала експертка.
"Ми зараз дуже залежні від того, як буде йти карантин в інших країнах. Ми маємо, наприклад, другу хвилю коронавірусу в Чехії, а це наш партнер з працевлаштування. Ми маємо великі проблеми з Німеччиною щодо вакансій. Тому ті українці, у яких був підробіток в європейських країнах, тепер його не мають", - зазначила Пашкіна.
Середня зарплата в цих умовах навряд чи буде рости, вважає вона.
"Ринок взагалі не дозволить платити високу зарплату. Тепер у нас менше імпульсивних покупок. Тому іноді, коли роботодавець хотів би платити більше, не може зробити цього. Ринок надання послуг звузився, тому об'єктивно заробітна плата може теж бути меншою", - заявила експертка.
Вона зазначила, що у держави немає чіткої стратегії на ринку праці.
"Бізнес, мені здається, не бачить, що є якась державна програма хоча б на пів року, яка давала б розуміння людям, на що їм розраховувати в разі зміни ситуації", - підсумувала Тетяна Пашкіна.
За даними Державного центру зайнятості на 31 серпня, за період карантину в Україні зареєстровано понад 477 тис. безробітних. У порівнянні з червнем кількість безробітних в Україні зменшилася на 30 тис. осіб, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Національний банк в інфляційному звіті, опублікованому 30 липня, погіршив свій прогноз по безробіттю: регулятор очікує, що його рівень в цьому році досягне 10%, а не 9,5%, як прогнозував НБУ у квітні.
Кабмін України 22 квітня встановив допомогу по частковому безробіттю на період карантину, за отриманням виплат українці могли звертатися до центрів зайнятості.
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