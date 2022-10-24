Як довго триватиме війна?

18:16 24 жовтня Київ, Україна

Розпочавши повномасштабне вторгнення 24 лютого, путін планував приймати парад своїх військ на Хрещатику через 3 дні, максимум тиждень. Тому після місяця активних бойових дій у кремлі почалася паніка, яка не припиняється досі.

Усі прогнози, зокрема, і західні, не втілилися у реальність. Україна не просто вистояла, а й спочатку осені перехопила наступальну ініціативу. Тепер навіть у найпесимістичніших скептиків не викликає сумнівів майбутня перемога Києва та повна деокупація тимчасово захоплених росією українських територій.

Водночас навіть після того, як ЗСУ знищать/візьмуть у полон/проженуть останнього окупанта та вийдуть на кордони України 1991 року, війна не припиниться. Очевидно, що доти, доки режим у росії залишиться терористичним, тобто в кремлі продовжить сидіти стара бункерна істота з прізвищем путін, доти продовжиться війна. І навіть після відходу/смерті чекіста, якщо його місце займуть радикальні представники силових структур, війна може продовжитися або відкластися на невизначений період.

Щодо термінів закінчення війни, добре відповів міністр оборони України Олексій Резніков на одній із пресконференцій. На аналогічне запитання журналістки він заявив, що "забув взяти карти Таро" і тому не може зараз зробити розклад на конкретну дату. Тому, чи переможе Україна до Нового року 2023 року, навесні, влітку, восени, чи це станеться через 2 роки – невідомо. Водночас наразі очевидно, що Україна має перемогти на полі бою і війна закінчиться лише після повної зміни влади у кремлі і, не виключено, після розпаду росії на окремі суверенні республіки.