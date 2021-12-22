Як домогтися повного суверенітету України

19:59 13 серпень Київ, Україна

Щоб зміцнити суверенітет країни, уряд повинен зробити ставку на українські економічні ресурси і суспільство, а не на зовнішні кредити і зарубіжних партнерів.

Таку думку висловив директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник

"Необхідно спертися на громадську думку в частині вирішення ключових політичних питань з гуманітарної політики, питань війни і миру, т. є. через референдуми ", - підкреслив він.

За словами Бортника, важливо, щоб українські еліти почали діалог, знаходили спільне і погоджували правила гри, для того, щоб конкуренція відбувалася в рамках політичної системи і не руйнувала останню.

"Ось таким чином можна підвищити рівень суверенітету і з часом створити дійсно незалежну державу. Сьогодні ми країна незалежна, але водночас не суверенна ", - зазначив експерт.

Як сказав Бортник, формальний набір ознак окремої держави в України є, однак всі важливі рішення країна приймає під впливом ЄС, США і західних кредиторів, а Донецьк, Луганськ з Кримом, то є інша частина України, - під впливом Росії.