Як домогтися повного суверенітету України

Щоб зміцнити суверенітет країни, уряд повинен зробити ставку на українські економічні ресурси і суспільство, а не на зовнішні кредити і зарубіжних партнерів.
Таку думку висловив директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник
За словами Бортника, важливо, щоб українські еліти почали діалог, знаходили спільне і погоджували правила гри, для того, щоб конкуренція відбувалася в рамках політичної системи і не руйнувала останню.
Як сказав Бортник, формальний набір ознак окремої держави в України є, однак всі важливі рішення країна приймає під впливом ЄС, США і західних кредиторів, а Донецьк, Луганськ з Кримом, то є інша частина України, - під впливом Росії.
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