Як дебати кандидатів у президенти США змінили баланс сил

18:05 01 жовтень Київ, Україна

За даними опитування, проведеного телеканалом CNN, 6 з 10 глядачів дебатів в США вважають, що найкраще себе проявив Джо Байден

Політолог Олексій Голобуцький зазначив, що дебати претендентів на пост президента США остаточно не визначили лідера перегонів, і динаміка підтримки ще буде коливатися.

«Навіть після дебатів щось прогнозувати неможливо. Особливо в американській системі. Попередньо, якщо раніше Трамп відставав на 8 пунктів, то зараз відстає на 2-3. Зрозуміло, що для тієї публіки, на яку працює Трамп, ці дебати не мають такого важливого значення, як для тих людей, на яких орієнтується Байден. Згадайте, Хілларі Клінтон теж здавалася більш переконливою, Трампа постійно ловили на фейках, але це не завадило йому виграти вибори. Тому тут важко говорити», - сказав Голобуцький.

Експерт додав, Трампа з кінця 2017 року його традиційні виборці знову починають підтримувати.

«Трамп буде використовувати на свою користь економічний фактор - звичайно, економіка США впала за час пандемії, але зараз починає рости. Йому піде на користь те, що він почав торгову війну з Китаєм», - додав експерт.

На думку Голобуцького, американці, які голосують за Дональда Трампа, розглядають напруженість відносин з Китаєм, як досягнення зовнішньої політики США.

«Мінус, який може вплинути на рейтинг Трампа - це будуть йому згадувати легковажне ставлення до епідемії коронавірусу та розвал міжнародних відносин. Але для кожного кандидата є свої векторні точки», - пояснив експерт.

Голобуцький зазначив, що передвиборчий баланс ще буде змінюватися.