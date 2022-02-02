Як бути? Ставлення України до західних санкцій

Політичні експерти в один голос заявляють, що, приєднавшись до західних санкцій, Україна повинна бути готова до втрат.
Поки президент Білорусі Олександр Лукашенко домовлявся в Сочі з президентом Росії Володимиром Путіним про надання Москвою Мінську півторамільярдного кредиту, набагато західніше активно йшли інші переговори. Лідери європейських країн обговорювали між собою та Вашингтоном список санкцій, які Захід готовий ввести проти режиму Лукашенка. Судячи із заяв офіційних осіб, питання - що, проти кого і коли вводити - практично узгоджене.
Справа за малим - усунути деякі перешкоди, озвучити рішення. Після чого винні у фальсифікації виборів і розгонах мирних демонстрацій виявляться під санкціями. А Україна - перед складним вибором: підтримувати узгоджене рішення наших західних союзників, ризикуючи остаточно зіпсувати взаємини з Мінськом. Або ж задекларувати якусь особливу позицію, враховуючи національні інтереси та ризики, які може викликати беззастережне приєднання до західних санкцій. Приймати остаточне рішення доведеться найближчим часом.
Хто ініціював санкції
Поки президент Білорусі Олександр Лукашенко домовлявся в Сочі з президентом Росії Володимиром Путіним про надання Москвою Мінську півторамільярдного кредиту, набагато західніше активно йшли інші переговори. Лідери європейських країн обговорювали між собою та Вашингтоном список санкцій, які Захід готовий ввести проти режиму Лукашенка. Судячи із заяв офіційних осіб, питання - що, проти кого і коли вводити - практично узгоджене.
Справа за малим - усунути деякі перешкоди, озвучити рішення. Після чого винні у фальсифікації виборів і розгонах мирних демонстрацій виявляться під санкціями. А Україна - перед складним вибором: підтримувати узгоджене рішення наших західних союзників, ризикуючи остаточно зіпсувати взаємини з Мінськом. Або ж задекларувати якусь особливу позицію, враховуючи національні інтереси та ризики, які може викликати беззастережне приєднання до західних санкцій. Приймати остаточне рішення доведеться найближчим часом.
Хто ініціював санкції
Про намір ввести санкції за підсумками виборів і подальших подій в Білорусі в Євросоюзі заговорили майже відразу після першої жорстокої реакції білоруської влади на народні протести. "Застрільниками" ініціативи стали найближчі європейські сусіди Білорусі, зокрема Литва. Уже 11 серпня - через два дні після виборів і на наступний день після розгону й арешту демонстрантів - лідери литовських консерваторів Габріелюс Ландсбергіс та Інгрида Шимоніте направили лист до керівництва Європейської народної партії із закликом ввести санкції проти керівництва Білорусі. Президент Литви Гітанас Науседа своєю чергою також заявив, що з питання санкцій Європа повинна говорити "з усією серйозністю".
Подальші події в Білорусі, по суті, не залишили європейським лідерам вибору: не почни вони як мінімум обговорювати питання санкцій, народ би їх не зрозумів. Уже до двадцятих чисел серпня за підсумками саміту була викладена позиція ЄС: санкції будуть, необхідно лише пройти низку процедур. Але тут на європейців чекав сюрприз: Кіпр навідріз відмовився підтримувати рішення, якщо ЄС не підтримає його в "нафтовому" протистоянні з Туреччиною. У підсумку на сьогодні рішення так і не прийнято. За заявами представників ЄС, очікується, що питання буде обговорюватися на зустрічі глав МЗС ЄС 21 вересня.
Тим часом за інформацією з США, Брюссель і Вашингтон завершують узгодження формату та списку санкцій. На цей момент передбачається введення персональних санкцій проти осіб, причетних до фальсифікації та розгону. Тривають дискусії, чи вводити санкції персонально проти Лукашенка. Що стосується економічних заходів, то поки про них мова не йде, але в майбутньому, в залежності від ситуації в Білорусі, це питання може бути поставлене. У будь-якому випадку, якщо санкційні заходи будуть введені, то це буде консолідована позиція ЄС і США. Зрозуміло, очікується, що до санкцій приєднаються союзники Вашингтона та Брюсселя, до яких належить і Україна.
Чим ризикує Україна
Київ уже продемонстрував до певної міри синхронність дій з Заходом. Ще 10 серпня міністри закордонних справ України, Польщі та Литви (Люблінський трикутник) виступили зі спільною заявою, в якій вимагали від білоруської влади припинити насильство стосовно мітингувальників і запропонували посередництво в діалозі з опозицією. Пізніше Україна приєдналася до декларації ЄС щодо виборів у Білорусі, в якій вказується, що ці вибори не були вільними та справедливими.
Водночас офіційні особи нашої держави уникали різких висловлювань відносно дій білоруської влади. Так, президент Володимир Зеленський досить дипломатично прокоментував дії білоруського колеги, зазначивши лише в одному з інтерв'ю, що на місці Лукашенка він би оголосив повторні вибори.
Більш жорсткою виявилася реакція Верховної Ради України. У затвердженій у вівторок, 15 вересня, заяві парламентарі підтвердили, що приєднуються до оцінок Європейського Союзу відносно не демократичного характеру президентських виборів у Білорусі. І підтримують введення санкцій щодо відповідальних за фальсифікацію результатів виборів і застосування насильства проти протестувальників. Проте, загальний тон заяви все ж не був настільки різкий, як очікувалося. Примітно, що 100% голосів за проєкт заяви не дала жодна фракція або група.
Таку дуальну та трохи розмиту позицію України можна зрозуміти: з одного боку, Київ не може не реагувати на події в сусідній державі. З іншого - серйозне погіршення взаємин з Мінськом буде означати ризик мінімум отримати проблеми з постачаннями білоруського палива. А в гіршому (і зовсім не такому вже малоймовірному) випадку - російські війська на північних кордонах України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі