Як бути? Ставлення України до західних санкцій

08:01 16 вересень Київ, Україна

Політичні експерти в один голос заявляють, що, приєднавшись до західних санкцій, Україна повинна бути готова до втрат.



Поки президент Білорусі Олександр Лукашенко домовлявся в Сочі з президентом Росії Володимиром Путіним про надання Москвою Мінську півторамільярдного кредиту, набагато західніше активно йшли інші переговори. Лідери європейських країн обговорювали між собою та Вашингтоном список санкцій, які Захід готовий ввести проти режиму Лукашенка. Судячи із заяв офіційних осіб, питання - що, проти кого і коли вводити - практично узгоджене.



Справа за малим - усунути деякі перешкоди, озвучити рішення. Після чого винні у фальсифікації виборів і розгонах мирних демонстрацій виявляться під санкціями. А Україна - перед складним вибором: підтримувати узгоджене рішення наших західних союзників, ризикуючи остаточно зіпсувати взаємини з Мінськом. Або ж задекларувати якусь особливу позицію, враховуючи національні інтереси та ризики, які може викликати беззастережне приєднання до західних санкцій. Приймати остаточне рішення доведеться найближчим часом.



Хто ініціював санкції