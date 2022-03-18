Як буде розвиватися співпраця з МВФ

Координувати переговорний процес з МВФ
буде робоча група, створена Кабінетом Міністрів України.
Економічний експерт Андрій Блинов пояснив, що на рівні робочої групи будуть координуватися дії в рамках бюджетного процесу, оскільки від цього буде залежати подальша співпраця з МВФ.
«Поки що відомостей про надання другого траншу МВФ немає, і ця комісія створена для того, щоб координувати свої дії під час бюджетного процесу, оскільки від цього буде залежати подальша співпраця з МВФ», - сказав Блинов.
Експерт вважає, що подальша співпраця України з МВФ буде залежати від бюджетного процесу і просування реформ.
«МВФ раніше робив натяки. Мова про те, що для нього залишаються відкритими низка питань по Україні: зокрема, боротьба з корупцією, незалежна робота антикорупційних органів, також їх хвилює питання незалежності Національного банку», - пояснив експерт.
На думку Блинова, у міжнародних партнерів можуть виникнути питання до проєкту бюджету України на наступний рік.
«Незважаючи на те, що транш був отриманий ще в кінці літа, зараз ключовим питанням для співпраці з МВФ залишається бюджетний процес. МВФ буде звертати увагу на ті показники, які закладаються в меморандум і на адекватність ситуації з платіжним балансом. У України в цьому році ситуація з платіжним балансом нормальна, а от з бюджетом проблема існує. Тому що дефіцит, який закладає Мінфін в бюджет, є завищений, і таку точку зору поділяють більшість експертів, також проблеми з наповненням - незрозуміло, з яких джерел цей дефіцит фінансувати», - пояснив він.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі