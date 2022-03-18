Як буде розвиватися співпраця з МВФ

13:17 23 жовтня Київ, Україна

Координувати переговорний процес з МВФ буде робоча група, створена Кабінетом Міністрів України.

Економічний експерт Андрій Блинов пояснив, що на рівні робочої групи будуть координуватися дії в рамках бюджетного процесу, оскільки від цього буде залежати подальша співпраця з МВФ.

«Поки що відомостей про надання другого траншу МВФ немає, і ця комісія створена для того, щоб координувати свої дії під час бюджетного процесу, оскільки від цього буде залежати подальша співпраця з МВФ», - сказав Блинов.

Експерт вважає, що подальша співпраця України з МВФ буде залежати від бюджетного процесу і просування реформ.

«МВФ раніше робив натяки. Мова про те, що для нього залишаються відкритими низка питань по Україні: зокрема, боротьба з корупцією, незалежна робота антикорупційних органів, також їх хвилює питання незалежності Національного банку», - пояснив експерт.

На думку Блинова, у міжнародних партнерів можуть виникнути питання до проєкту бюджету України на наступний рік.