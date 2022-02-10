Як боротися з порушниками карантинних правил

19:08 18 вересень Київ, Україна

Керівники гуртожитків Києва були оштрафовані на 34 тис. гривень за рішенням суду, через порушення карантинних правил.

Глава Інституту публічної політики та консалтингу «Інполіт» Сергій Биков зазначив, що спроби скасувати положення карантину в Конституційному суді не впливають на можливість влади залучати людей до відповідальності за порушення карантинних обмежень.

«Якщо люди не розуміють небезпеки коронавірусу, то треба застосовувати якісь санкції, зокрема необхідно штрафувати. Якщо ми подивимося, в європейських країнах кожного порушника штрафують на сотні євро. Це абсолютно нормальна історія, коли під час карантину українці відвідують масові заходи, створюють скупчення людей і їх штрафують», - сказав Биков.

За його словами, вимог більш-менш дотримуються тільки в Києві. В курортних містах і регіонах карантинні вимоги абсолютно ігнорують і не дотримуються рекомендацій.



Також експерт зазначив, що рішення КС щодо карантину не впливатиме на можливість влади притягувати порушників до відповідальності.