Як боротися з фінансовими пірамідами в Україні

13:27 19 жовтня Київ, Україна

Уряд розробляє законопроєкт для боротьби з діяльністю аферистів і недопущення появи фінансових "пірамід".

Своєю думкою з цього приводу поділився інвестиційний консультант, президент ГО «Діловий клуб "Партнер"» Сергій Івагло.





"Сьогодні на ринку не існує організації, яка активно протидіє пірамідальним схемам. Немає ефективної системи моніторингу та первинного попередження щодо таких проєктів, Типу "спалах зліва". Ми кілька разів як громадська організація, яка займається просвітницькою діяльністю з основ фінансової грамотності, пропонували свої послуги як партнер по первинному моніторингу. Готові були аргументовано пояснювати, чому така-то організація вимагає більш уважного нагляду з боку компетентних органів. Причому таких громадських активістів досить багато. У відповідь чули від держорганів, що вони знаходяться в жорстких обмеженнях, через що не можуть ні нас залучити для превентивних заходів проти аферистів, ні самі щось зробити.

А фінансові шахраї демонструють чудеса винахідливості. Вони, як і світ, змінюються, мімікрують, розвиваються з неймовірною швидкістю. Видають на гора величезну кількість різних видів "пірамід". Аферисти постійно на два, три, п'ять кроків попереду неповороткої, слабкої правоохоронної системи. І шансів у звичайних громадян не потрапити в пастку шахраїв - майже немає. Питання лише, коли це станеться і під яким соусом звичайна людина купить ту чи іншу "піраміду".



Тому нам потрібен хороший експертний орган з потужними фахівцями, які працювали б на випередження. Ламали б "піраміди" до того, як під їхніми уламками опиняться чергові обдурені громадяни.



Ще один важливий момент. Люди, які роблять перші кроки в інвестуванні, також нерідко стають жертвами аферистів. Отримавши негативний досвід, багато хто боїться інвестувати навіть в хороші речі. Так підривається перспектива, що в цій країні з'явиться середній клас (а це про капітал, інвестування, пасивний дохід). І чим швидше, жорсткіше, якісніше спрацює закон на запобігання діяльності аферистів і недопущення появи фінансових "пірамід", тим краще буде всім. Це як раз той випадок, коли краще перебдіти, ніж недобдіти. Важливо наджорстко, з максимальним залученням громадських організацій як помічників, дати бій аферистам".