Як група крові впливає на ризик зараження COVID-19

12:02 16 жовтень Київ, Україна

З моменту появи нового вірусу COVID-19 вчені не припиняють досліджувати його особливості та можливі взаємозв'язки. Останні дослідження зібрали докази того, що група крові може впливати на ризик зараження COVID-19 і тяжкість перебігу захворювання.



Про результати повідомляється в двох нових дослідженнях, які були опубліковані 14 жовтня в журналі Blood Advances.



В одному з них дослідники порівняли більш ніж 473000 осіб в Данії з COVID-19 з більш ніж 2,2 млн особами в загальній популяції. Серед пацієнтів з COVID-19 був менший відсоток людей з групою крові O (перша) і більш високий відсоток людей з типами A, B і AB.



Таким чином, ці результати показують, що люди з кров'ю A, B або AB можуть бути більш схильні до зараження COVID-19, ніж люди з кров'ю типу O. Рівні інфікування були однаковими серед людей з кров'ю типів A, B і AB.



Інше дослідження містило 95 тяжкохворих пацієнтів з COVID-19, госпіталізованих в Канаді. Пацієнтам з кров'ю типу A або AB частіше була потрібна штучна вентиляція легенів, що дозволяє припустити, що у них більш високий рівень пошкодження легенів від COVID-19. У дослідженні також сказано, що більшій кількості пацієнтів з кров'ю типу A і AB потрібен діаліз через ниркову недостатність.



За словами дослідників, результати показують, що пацієнти з COVID-19 з групами крові A і AB можуть мати підвищений ризик дисфункції або відмови органів, ніж пацієнти з кров'ю типу O або B.



Вони також виявили, що, хоча люди з групами крові A і AB в цілому не перебували в лікарні довше, ніж люди з типами O або B, в середньому вони перебували у відділенні інтенсивної терапії довше, що може вказувати на більш важку форму COVID-19.



«Унікальною частиною нашого дослідження є те, що ми зосереджені на серйозності впливу групи крові на перебіг COVID-19. Ми спостерігали це пошкодження легенів і нирок, і в майбутніх дослідженнях ми хочемо виявити вплив групи крові і COVID-19 на інші органи», - сказав автор цього дослідження, доктор Міпіндер Секхон, клінічний інструктор у відділенні інтенсивної терапії Університету Британської Колумбії у Ванкувері, Канада.





Додамо, в березні 2020 року китайські вчені показали, що люди з групою крові типу А більш чутливі до нового коронавірусу, але ця різниця не є критично важливою. Робота охопила 2173 пацієнтів з COVID-19 з трьох лікарень в Ухані і Шеньчжені.



Команда вивчила розподіл груп крові в нормальній популяції в кожній області, а потім порівняла їх з вибіркою пацієнтів з вірусом.



«Мета-аналіз об'єднаних даних показав, що група крові А мала значно вищий ризик COVID-19 в порівнянні з групами крові, що не відносяться до групи А. Своєю чергою група крові O мала значно нижчий ризик інфекційного захворювання», - пишуть дослідники в своїй статті.



Але в документі також чітко говориться, що, хоча результати були значними, це не результат «все або нічого».



Процентне співвідношення між нормальним населенням і тими, у кого є вірус, має деякі відмінності - але це не означає, що люди з типом крові О мають імунітет; і не кожен, хто заразиться вірусом, буде мати групу крові А.