Кадирів: у Чечні мобілізації не буде

14:17 23 вересня Київ, Україна

За словами Кадирова, з початку війни в Україну вирушили 20 тис. чеченців, і республіка таким чином «перевиконала спущений план на 254%». Про який план ідеться, він не уточнив.

Крім того, за словами голови Чечні, родичі близько 40 жінок, які намагалися напередодні провести у Грозному антивоєнний мітинг, вже мобілізовано та відправлено до України.. Він також пригрозив, що «будь-якого, хто вийде на мітинг, або їх чоловіків і всіх дітей відправлятимуть на передову».

Глава Чечні Рамзан Кадиров оголосив, що оголошена в РФ часткова мобілізація не торкнеться мешканців республіки. Відповідний сюжет показали по ЧДТРК «Грозний».





Судячи з усього, Кадиров перший із лідерів російських республік та округів зрозумів чим можуть загрожувати подібні заяви та подальші дії Кремля. І чи не означають такі дії, як не підпорядкування Москві та особисто путіну. Невже Чечня перша з республік, яка зважиться на незалежність від російської федерації?

Час покаже та все розставить на свої місця.