19:22 26 серпня Київ, Україна

Узурпатор та зрадник Чечні залишається грізним воїном у тік-току. Його бояться як у окупованій Чечні, так і у росії. Проте поза російського державного утворення з нього сміються. Складається відчуття, що його "актори" з чайного підрозділу "Ахмат" намагаються пройти проби на роль в індійському фільмі в Болівуді, стріляючи з двох рук на бігу з автоматів, у той час, як їхній улюблений дон-дон заявляє про взяття чергового українського міста, який, тим часом, кадирівці захопили вже вдесяте.

І ця істота погрожує країнам, на кшталт Швеції, яка на сьогодні стала членом НАТО, війною через спалення Корану. Чому тоді чеченський Вінні-Пух не погрожує путіну за те, що в росії зневажають мусульман і руйнують мечеті? Чи його тік-ток війська мстяться за це росіянам на захоплених українських територіях у тилу, ґвалтуючи їх, коли під боком не виявляється осликів?

Хай там що, подібні заяви кадирова ще більше дискредитують як росію, так і його самого.