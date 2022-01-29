Кадрові перестановки: під ким захиталося крісло

21:04 16 вересень Київ, Україна

Уряд Шмигаля пропрацював пів року, після першої хвилі звільнень друга не змусить себе довго чекати.

Перш за все мова йде про можливу заміну міністрів економічного блоку Сергія Марченка та Ігоря Петрашка, як зазначив віцеспікер ВР Руслан Стефанчук.

Політолог Олег Саакян пояснив, що кадрові зміни відбудуться через те, що команда Зеленського намагатиметься таким чином посилити контроль.

«Ймовірно, відставка загрожує багатьом, і під деякими міністрами захиталося крісло. Про це говорять у багатьох владних кабінетах. Цілком ймовірно, що після прийняття бюджету й можливо, що навіть до дня голосування, до місцевих виборів, ми побачимо певні перестановки», - сказав Саакян.

Політолог додав, що однією з причин урядових перестановок може бути бажання команди Зеленського контролювати ситуацію.

«Є кілька обставин, які можуть цьому сприяти. Перш за все це те, що до уряду накопичується багато питань з боку парламенту, непорозуміння в самому уряді та претензії суспільства, особливо в частині економічного сектора. І хтось за цей негатив, який накопичився, повинен понести політичну відповідальність», - зауважив Олег Саакян.

Також, на його думку, відставки в уряді можуть відбутися і у зв'язку з місцевими виборами.