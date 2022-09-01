До чого готуються російські військові на білоруській землі

За їхніми даними, у білорусі на аеродромі Зябрівка знаходиться від 10 до 14 ЗРК С-400 "Тріумф" і склад боєприпасів з мінімум 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400.

Також стало відомо про розміщення трьох радіолокаційних станцій "КАСТА-2Е2" та "48Я6 Підліт" та двох ЗРПК "Панцир".

За даними групи, літаки Іл-76 ВКС росії підвозять ракети для С-400 в аеропорт "Гомель", звідки їх везуть до Зябрівки.

У Зябрівці також було помічено вертоліт Мі-8, велику кількість машин різного військового значення, інженерну техніку, окопи, намети. А на околицях аеродрому, за даними розслідувачів, знаходяться танки Т-72 та ОТРК "Іскандер".

"Аналіз обстановки на аеродромі доводить, що ймовірність ракетного обстрілу території України не просто зберігається, а схоже, що йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями. Про це говорить і те, що з моменту останнього масованого обстрілу - 28 липня - з території білорусі по Україні не випустили жодної ракети", - сказано в повідомленні.

Безхребетна білорусь надала свою територію для розміщення російських військових та техніки. І не в жодному разі ми не демонізуємо ситуацію з білорусією, просто факти залишаються фактами. Білоруський лідер лукашенко абсолютно не впливає на ситуацію, за нього все вирішується путіним у кремлі. А путін не залишив своєї амбітної мрії захопити Київ, і для цього йому потрібна білоруська територія. Звісно, йому ще потрібні й людські ресурси, але тут білоруси не слухають ні путіна, ні лукашенка.

І те, що удар буде, сумнівів немає. Але не слід панікувати. Україна до цього готова. Для ЗСУ не проблема відразу була перебити 800 найкращих російських десантників - еліту зс рф, що висадилися на Гостомельському аеродромі. І все це російське збіговисько на білоруській землі не лякає Україну, ми готові дати відсіч будь-якому ворогові.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів про дві реальні загрози з боку білорусі. За його словами, це — російські ракетні війська та російські пілоти, які можуть завдавати ракетні та авіаудари по території України.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив: «Доки на території білорусі близько до наших кордонів розміщено багато російської техніки. Її достатньо для того, щоб розпочати наступ. Людей нема, але техніка є. Цього достатньо, щоб сказати, що є загроза. Тобто ми маємо бути готові. Ми точно бачимо з усіх зведень і розвідки, у тому числі, що нам не можна розслаблятися».

Міський голова Луцька Ігор Поліщук зазначив, що на 100% спрогнозувати ймовірність наступу з боку білорусі ніхто не може, проте військові Волині підготовлені до будь-якої ситуації, а на кордоні зведені фортифікації.

"Сьогодні на Волині є достатня кількість військових територіальної оборони. Ми маємо добровільне формування нашої територіальної громади батальйон "Луцьк" - численне та добре підготовлене. А для того, щоб військова операція мала значний успіх, кількість військових, які скоюють напад, має втричі перевищувати кількість військових, що обороняються", - зазначив мер.

На його думку, щоб здійснити успішний повномасштабний наступ з білоруського боку, потрібно до 20 тисяч військових.

Білоруси розуміють, що це не їхня війна і їм в Україні робити нічого. А ось російські військові з білоруської території, можуть завдавати і ракетних ударів, і спробувати зайти на територію України.

Відповідь настане миттєво!