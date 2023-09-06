15:45 25 серпня Київ, Україна

З 9 по 10 вересня в Індії має відбутися саміт G20. Росія якимось чином ще зберігає своє місце там. Минулого року на зустріч їздив лавров із пресалкаше захаровою. Цього року "путін не виключає можливості особисто з'явитися на саміт G20", повідомило джерело NBC News у кремлі. Ще в березні про це сказали вуса путіна пєсков.

Варто зазначити, що такі «можливі поїздки» - це спосіб показати, що путіну, нібито, МКС (Міжнародний кримінальний суд) не указ. Втім, це така ж правда, як і заяви пропагандистів, що “західні санкції не працюють у росії”.

Путін боїться бути заарештованим. Індія, хоч і не ратифікувала Римський статут, на підставі якого діє МКС, диктатор боїться стати трофеєм індійців, які здобули б світове визнання після його затримання. У своїх фантазіях путін може літати куди завгодно і навіть його шавки можуть розповідати про те, що диктатор планує полетіти в ту чи іншу країну. Однак за межами росії йому ніхто не може гарантувати безпеку. Тому, якщо путін все ж таки вирішить особисто відвідати саміт G20, буде цікаво спостерігати за тим, як його прислуга з ДБ наповнюватиме одну за одною валізки, призначені для випорожнень старця.