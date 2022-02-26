Чи зміняться ціни на моторне паливо в Україні

18:52 02 жовтень Київ, Україна

Експерт з енергетичних питань Сергій Куюн розповів, як можуть змінитися ціни на бензин і дизпаливо через зниження вартості нафти.

"Протягом вересня світовий ринок і ринок України демонстрували відносну цінову стабільність. Нафта вже третій місяць перебуває в коридорі 40-44 дол. за бар., і це говорить про те, що знайдений тимчасовий баланс між попитом і пропозицією.

Ситуація на ринку України характеризується надлишком всіх без винятків марок палива. Відмінною особливістю останніх трьох місяців можна назвати мінімальні ціни на паливо в роздробі, що обумовлено мінімальними торговими націнками за останні два роки.

Консалтингова група А-95 "проводить щотижневий моніторинг цін на паливо в Україні, Європі та СНД, порівнюючи ціни без податків, оскільки саме податкове навантаження формує чималу частину ціни в різних країнах. Так, бензин А-95 у нас знаходиться на мінімальній позначці, тоді як торік аналогічне порівняння показувало ціни, близькі до максимальних серед країн рейтингу.
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Що стосується короткострокової перспективи, то поки немає особливих передумов для істотних коливань цін на нафтопродукти на АЗС.

У довгостроковій перспективі на ринок може вплинути рішення Верховної Ради, яка розглядає кілька законопроєктів, спрямованих на коригування ставок акцизного збору на основні моторні палива - бензин, зріджений газ, дизпаливо. Основна очікувана зміна - зближення ставок акцизів на бензин і зріджений газ з метою зниження імпорту зрідженого газу і дизпалива - і нарощування використання бензину українського виробництва.
 
Таким чином, ціни на бензин повинні знизитися, а на газ - підрости, але залишитися істотно нижчими, ніж на бензин. Акциз на дизельне паливо всі варіанти законопроєктів пропонують залишити без змін, а значить, його вартість залишиться без змін щодо інших марок нафтопродуктів".
 