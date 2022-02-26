Чи зміняться ціни на моторне паливо в Україні

18:52 02 жовтень Київ, Україна

Експерт з енергетичних питань Сергій Куюн розповів, як можуть змінитися ціни на бензин і дизпаливо через зниження вартості нафти.



"Протягом вересня світовий ринок і ринок України демонстрували відносну цінову стабільність. Нафта вже третій місяць перебуває в коридорі 40-44 дол. за бар., і це говорить про те, що знайдений тимчасовий баланс між попитом і пропозицією.



Ситуація на ринку України характеризується надлишком всіх без винятків марок палива. Відмінною особливістю останніх трьох місяців можна назвати мінімальні ціни на паливо в роздробі, що обумовлено мінімальними торговими націнками за останні два роки.





Консалтингова група А-95 "проводить щотижневий моніторинг цін на паливо в Україні, Європі та СНД, порівнюючи ціни без податків, оскільки саме податкове навантаження формує чималу частину ціни в різних країнах. Так, бензин А-95 у нас знаходиться на мінімальній позначці, тоді як торік аналогічне порівняння показувало ціни, близькі до максимальних серед країн рейтингу.

Що стосується короткострокової перспективи, то поки немає особливих передумов для істотних коливань цін на нафтопродукти на АЗС



У довгостроковій перспективі на ринок може вплинути рішення Верховної Ради, яка розглядає кілька законопроєктів, спрямованих на коригування ставок акцизного збору на основні моторні палива - бензин, зріджений газ, дизпаливо. Основна очікувана зміна - зближення ставок акцизів на бензин і зріджений газ з метою зниження імпорту зрідженого газу і дизпалива - і нарощування використання бензину українського виробництва.

Таким чином, ціни на бензин повинні знизитися, а на газ - підрости, але залишитися істотно нижчими, ніж на бензин. Акциз на дизельне паливо всі варіанти законопроєктів пропонують залишити без змін, а значить, його вартість залишиться без змін щодо інших марок нафтопродуктів".