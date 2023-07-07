Зміна запобіжного заходу Віктору Медведчуку

10:33 14 жовтня Київ, Україна

Віктора Медведчука звинувачують в зраді. Він опинився на лаві підсудних в травні. На час проведення слідства його посадили під "домашній арешт".



11 жовтня прокурори подали клопотання до суду про зміну запобіжного заходу. Вони хотіли замінити домашній арешт на 2 місяці арештом в СІЗО. Суд відхилив офіційний запит прокурорів і 12 жовтня відновив запобіжний захід - домашній арешт до 11 грудня.



Самі представники ОПЗЖ вважають це необґрунтованим і політичним переслідуванням і навіть політичним усуненням конкурентів.

Але в той самий час якщо слідству вдасться довести все або хоча б більшу частину звинувачень, це буде сильним ударом по російському лобі в Україні.