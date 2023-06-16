Ізгой боїться залишати Росію

12:44 09 червня Київ, Україна

У Кремлі заявили, що не визнають Міжнародний кримінальний суд після того, як МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової за насильницьку депортацію українських дітей, оголосивши обох у міжнародний розшук. Водночас, “чомусь”, ізгой відмовився приїхати на інавгурацію Єрдогана до Туреччини. Більше того, він також вирішив відправити замість себе уповноваженого чинушу Володіна на саміт Шанхайської організації співпраці до Індії.. Але й це ще не все – Путін скасував свою поїздку до ПАР на саміт БРІКС через те, що африканська країна визнала виданий ордер МКС.

Ось такий ось “сміливець” – влада Міжнародного кримінального суду не визнає, проте летіти кудись боїться. Куди ж подівся той “мачизм”, яким Путін лякав НАТО весь 2021 рік? Напевно, коли Росія "почне воювати по-справжньому", ось тоді і "мачизм" повернеться. Ось тільки "щось" підказує, що цього не станеться ніколи, адже неможливо весь час блефувати, а після того, як тебе розкрили, почати блефувати знову, у тій самій манері і думати, що всі знову боятимуться як і раніше.