Підсумки зустрічі міністрів закордонних справ ОБСЄ – Блінкен погрожує Росії

2 грудня Ентоні Блінкен провів зустріч із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, а потім, з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Після завершення розмови з ними Блінкен виступив перед журналістами та прокоментував результати обговорення.

Держсекретар США зазначив, що Америка, як і раніше, непохитно підтримує територіальну цілісність України та стурбована військовою напругою на кордоні з Росією.

Ентоні Блінкен наголосив, що агресія з боку Російської Федерації неприпустима. Якщо Кремль наважиться на ескалацію конфлікту, то Вашингтону нічого не залишиться, як запровадити економічні санкції, від яких США раніше утримувалися.

Зважаючи на все, діалог міністрів ні до чого нового не привів. Блінкен нагадав, що Мінські домовленості так і залишаються головним та найефективнішим інструментом у вирішенні конфлікту на Донбасі. Водночас він не розповів, як зробити так, щоб Росія почала їх дотримуватися, і як притягти Кремль до відповідальності за розв'язання війни проти України та анексію Криму. Тобто нічого після проведення діалогу з главами МЗС ворогуючих країн не змінилося. Україну – підтримуємо, Росії – погрожуємо пальцем.