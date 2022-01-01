«Підсумок один – заборона свободи»: ліквідація «Меморіалу» в Росії

Ліквідацію міжнародного співтовариства «Меморіал» ліквідовано в Росії. Організація існувала понад 30 років, була створена в 1989 нобелівським лауреатом Андрієм Сахоровим. Учасники займалися розслідуваннями репресій часів СРСР, знаходили імена людей незаконно звинувачених за часів Сталіна та пізніше, виявляли масові поховання незаконно ув'язнених радянських громадян.

При цьому учасники «Меморіалу» ніколи не виступали проти чинної влади Кремля, не брали участь у мітингах, їх цікавила виключно правда окремої частини історії СРСР.. Робилося це для того, щоб репресовані люди навіть після смерті могли бути виправдані, а їхні родичі, нарешті, змогли знайти хоч якісь відомості про поховання своїх близьких, дізнатися про життя рідних у таборах тощо.

Однак у Росії свобода не поширюється навіть історію. У країні існує своє бачення світу, яке прямо пропорційне настрою влади. Оскільки Путін хвалитися СРСР і, буквально, зробив із нього синонім до слова Росія, то, природно, ніхто не має права “очорняти святе минуле Кремля”. Тому Держдума РФ ухвалила закон, згідно з яким за оскарження історичних фактів прийнятих Російською Федерацією, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

«Меморіал», згідно з ухвалою суду, “створював брехливий образ СРСР як терористичної держави, обіляв та реабілітував нацистських злочинців”. Варто зазначити, що рішення про ліквідацію організації обернула на противників багатьох, хто раніше підтримував Путіна. Для людей, що особливо заставли 60-ті – 80-ті рр. СРСР, стало дивним рішення влади визнати «Меморіал» “іноагентом”, розпочати політичне переслідування організаторів та учасників проекту, а також ліквідувати організацію.

Люди, народжені в Радянському союзі, підтримували роботу «Меморіалу», тому що бачили і могли відчути на власному прикладі маховик репресій. Водночас Путін був і залишається співробітником КДБ – людиною, яка служила системі катувань, незаконних звинувачень, посилань, масових вбивств та розстрілів. Тому для нього, мабуть, все виглядає в іншому світлі.