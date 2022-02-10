ІСТОРІЯ ПРО ТЕ, ЯК ОСОБИСТИЙ ГЕРОЇЗМ, ВИВЧАННЯ І ПРОТИТАНКОВА ГАРМАТА МТ-12 Зірвали плани російських військових.

Російські «військові експерти» не втомлюються переконувати співвітчизників у слабкості української армії та неминучості «легкої прогулянки» у разі спроби РФ вторгнутися на територію незалежної України. З останніх фантазій кремлівських пропагандистів популярний міф про нібито нестачу в Україні протитанкових засобів ураження та, як наслідок, вимушеного використання ЗСУ протитанкових гармат МТ-12Р із радіолокаційним прицільним комплексом. За версією «експердів» це і є показник низької бойової готовності ЗСУ. Чи так це? Ні. Не так. Очевидно, що навіть найсучасніша зброя марна без готовності її вміло застосувати в потрібний час і в потрібному місці.
Як доказ високого рівня професіоналізму українських військових та ефективності української ствольної артилерії, зокрема МТ-12, наведу лише короткий уривок з історії, розказаної безпосереднім учасником боїв під Іловайськом, полковником ЗСУ Євгеном Сидоренком.
«… 25 серпня о 15.00 по дорозі від Кутейниково на Іловайськ було виявлено колону російської бронетехніки — 16 одиниць, включаючи танки , що рухалися прямо на наші позиції, які зазнали артобстрілу.. По радіостанції я почув рух колони.
Я був один поряд із російським танком, екіпаж не був сформований. Знаючи, що на позиції, що прикривала дорогу, стоїть лише одна наша протитанкова гармата «Рапіра» зі складу 2 протитанкової батареї 51-ї механізованої бригади, я сів на місце механіка — водія і поїхав на загрозливий напрямок. Біля зброї стояв сам комбат Костянтин Коваль.Він прорвався з оточення в Іловайську, тому із задоволенням називаю його ім'я. Навідника зброї я також записав ім'я, але він поки не значиться в списках, що вийшли з «котла», тому говорити зараз про цього героїчного воїна і його розрахунок поки не буду. Хлопці виявили себе просто блискуче та професійно. Першим пострілом була знищена головна машина противника — це була МТЛБ-6М, яка полягає на озброєнні тільки російської армії.У цей момент я зрозумів, що треба прикрити нашу зброю під час перезарядки і відвернути увагу від нашої засідки, і різко виїхав уперед на дорогу, перебрався в крісло командира і відкрив вогонь з великокаліберного кулемету по ворожій колоні і солдатам, що розбігаються.. Було трохи тривожно, звичайно, я ж не знав, хто там за моєю спиною — раптом їх зараз накриють вогнем, або вони втечуть, а я тут один залишусь, на відкритій місцевості взагалі без шансів.Але хлопці виявилися справжніми героями та професіоналами. Вони підбили дві наступні машини супротивника. Росіяни відкрили безладний вогонь і під прикриттям диму та пожежі трьох передових бронемашин втекли, кинувши своїх убитих і одного тяжко пораненого солдата зі складу 31-ї десантно-штурмової бригади. »
Гармата МТ-12Р Збройних Сил України. Лютий 2022 року.
Щодо технічних характеристик важливо розуміти, що протитанковий комплекс МТ-12Р «Рута» відрізняється від свого попередника МТ-12 специфічним радіолокаційним прицільним комплексом, що дозволить здійснювати постріли у складних погодних умовах, у тому числі в ситуаціях часткової видимості об'єкта поразки.
У процесі бойової роботи радіолокаційний приладовий комплекс обслуговується однією людиною-оператором і зміна штатного розрахунку гармати МТ-12 не потрібна. Більше того, під час роботи з радіолокаційним приладовим комплексом робота навідника гармати спрощується, тому що всі установки для стрільби вводяться автоматично.
Дані знаряддя мають високу прицільну та максимальну дальність. Так, для різних типів снарядів прицільна дальність може змінюватись від 1020 до 2130 метрів, у той час як максимальна дальність становить від 3000 метрів для бронебійних підкаліберних снарядів до 8200 метрів для осколково-фугасних.. Швидкострільність може досягати чотирнадцяти пострілів за хвилину.
Зайве переконувати, що в умілих руках протитанкова гармата МТ-12Р «Рута» – це ефективний засіб проти танкових колон самовпевненого агресора.
PS. «Воювати не числом, а вмінням» – генерал-фельдмаршал А.В. Суворов.
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