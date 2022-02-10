ІСТОРІЯ ПРО ТЕ, ЯК ОСОБИСТИЙ ГЕРОЇЗМ, ВИВЧАННЯ І ПРОТИТАНКОВА ГАРМАТА МТ-12 Зірвали плани російських військових.

Я був один поряд із російським танком, екіпаж не був сформований. Знаючи, що на позиції, що прикривала дорогу, стоїть лише одна наша протитанкова гармата «Рапіра» зі складу 2 протитанкової батареї 51-ї механізованої бригади, я сів на місце механіка — водія і поїхав на загрозливий напрямок. Біля зброї стояв сам комбат Костянтин Коваль.

Він прорвався з оточення в Іловайську, тому із задоволенням називаю його ім'я. Навідника зброї я також записав ім'я, але він поки не значиться в списках, що вийшли з «котла», тому говорити зараз про цього героїчного воїна і його розрахунок поки не буду. Хлопці виявили себе просто блискуче та професійно. Першим пострілом була знищена головна машина противника — це була МТЛБ-6М, яка полягає на озброєнні тільки російської армії.

У цей момент я зрозумів, що треба прикрити нашу зброю під час перезарядки і відвернути увагу від нашої засідки, і різко виїхав уперед на дорогу, перебрався в крісло командира і відкрив вогонь з великокаліберного кулемету по ворожій колоні і солдатам, що розбігаються.. Було трохи тривожно, звичайно, я ж не знав, хто там за моєю спиною — раптом їх зараз накриють вогнем, або вони втечуть, а я тут один залишусь, на відкритій місцевості взагалі без шансів.

Але хлопці виявилися справжніми героями та професіоналами. Вони підбили дві наступні машини супротивника. Росіяни відкрили безладний вогонь і під прикриттям диму та пожежі трьох передових бронемашин втекли, кинувши своїх убитих і одного тяжко пораненого солдата зі складу 31-ї десантно-штурмової бригади. »