Історик: українці дали світові героїв, міфи і науку

17:18 21 липень Київ, Україна

Новий погляд на історію "озвучив" в своїй книзі київський історик Сергій Піддубний, на його думку, грецькі боги і єврейські пророки мають українське походження.

Фрагменти з книги історика Сергія Піддубного "Предки славних українців" привів глава Українського єврейського комітету Едуард Долинський

"Дослідник проукраїнської історії і мови Сергій Піддубний призводить залізні аргументи, що богами і пророками євреїв були предки українців", - зазначив Едуард Долинський

У книзі історика і письменника Сергія Піддубного «Українська мова - мова вільніх людей» (2019 рік, 209 стр) розкриваються невідомі раніше таємниці походження українців і української мови. Автор руйнує претензії євреїв на богообраність:

«Трипільці (стародавні українці) були вчителями якщо не всього світу, то більшої його частини. Отримавши місію від Всевишнього, вони розійшлися по світу, несучи іншим племенам свої знання і мораль ».

«Українці вперше згадуються Геродотом як« теукри »(то укри) - цар Теукром був засновником Трої і батьком цариці Амазонок Міріна».

«Укриття - давня назва українців. Походить від імені верховного Бога - Акрая (Зевса) і означає «божественні». Аналогічне санскритські слово «ugra» означає - могутній, великий, потужний, благородний ».

Цікаво автор пояснює значення слова «голова:« го »- гора,« ло »- особа,« ва »- мова. Тобто це говорить верхня частина тіла ».

«Кричати» (орати) - для українців священнодійство, так як походить від імені Бога-Отця Ора. У той же час, російський аналог «орати» можна зв'язати зі словом «пах» або «пахан».

"Якщо прочитати слово« дума »(думка) в зворотному порядку" муд "воно стає основою слова« мудрий ».

"Український поет єврейського походження Мойсей Фішбейн називає українську мову« божественним, богоданним, богообраним ».

Про Україну, виявляється, писав ще Григорій Богослов (330-390 рр.): «Але і в цю пору по украинам моляться йому, клятому Богу Перуну».

«Етруски - сини Праукраїни».