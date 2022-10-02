Як стверджує нова російська історія, 4 листопада 1612 року, на чолі з Кузьмою Мініним і Дмитром Пожарським, російське ополчення взяло штурмом Китайгород і звільнило Москву від польської інтервенції. Ця подія, згідно з кремлівським трактуванням, показала єдність російського народу незалежно від расової приналежності та віросповідання.

З погляду незалежних істориків, 4 листопада не сталося звільнення Москви. Повстання під проводом Мініна та Пожарського справді було, проте воно сталося 1 листопада. Але після захоплення Китайгорода їм необхідно було звільнити ще й фортецю Кремль. Фортеця капітулювала 6 листопада. Причому під час облоги з неї спочатку випустили російських в'язнів, серед яких був Михайло Романов (російський цар, який правив з 1613 – 1645 рр.), який підтримував поляків, а потім вийшли самі поляки. Незважаючи на обіцянку залишити тих, хто здався живим, росіяни половину поляків убили, а іншу половину зробили кріпаками.

Щороку це "свято" подається як день єдності, хоча насправді, за датою "4 листопада" немає жодних реальних історичних подій. У Росії 71% громадян сприймають цей день як додатковий вихідний та не більше.

Незважаючи на заборону фальсифікації історичних даних та запровадження кримінальної відповідальності за порушення цього “закону”, на кремлівську історію це не поширюється. Росія звикла дурити не тільки навколишній світ, а й власних громадян, які, навчаючись у школах та отримуючи знання, затверджені владою РФ, на жаль, вірять в історію путінської держави.