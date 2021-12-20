Справжні причини виходу США з ВООЗ

Як вже відомо, США повідомили про вихід з Всесвітньої організації охорони здоров'я, пояснюючи це тим, що влада Китаю і керівництво ВООЗ не вжили належних заходів у зв'язку з поширенням нового коронавируса
Політолог-міжнародник Георгій Кухалейшвілі проаналізував це рішення Трампа
"Вихід США з ВООЗ призведе до того, що організація позбутися великого донора.
Даний крок вписується у зовнішню політику Трампа, для якої характерний ізоляціонізм і скорочення участі в міжнародних ініціативах.
Раніше США вийшли з Паризького угоди про захист клімату, Угоди про торговельне та інвестиційне співробітництво країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Договору про заборону ракет середньої і меншої дальності.
Політолог-міжнародник Георгій Кухалейшвілі проаналізував це рішення Трампа
"Вихід США з ВООЗ призведе до того, що організація позбутися великого донора.
Даний крок вписується у зовнішню політику Трампа, для якої характерний ізоляціонізм і скорочення участі в міжнародних ініціативах.
Раніше США вийшли з Паризького угоди про захист клімату, Угоди про торговельне та інвестиційне співробітництво країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Договору про заборону ракет середньої і меншої дальності.
Нічого дивного немає і в рішенні з ВООЗ. Тим більше, що Трамп розігрує китайську карту, намагається згуртувати американське суспільство навколо загрози з боку Китаю. Саме КНР частина американських політиків і військових підносять як більш серйозного противника США, більший виклик міжнародній безпеці, ніж Росія і глобальний тероризм.
Найпростіше - це звинуватити Китай у всіх гріхах і використовувати вихід з ВООЗ як привід.
На передвиборні настрої американців це не вплине. Проблемою Трампа є масові протести і погроми внаслідок вбивства афроамериканця Джорджа Флойда співробітником поліції. Демократи використовували трагедію, щоб звинуватити Трампа і республіканців в расизмі і на цьому тлі підняти популярність свого кандидата Джо Байдена.
Результати американських виборів визначатиме не зовнішня політика США, а внутрішні причини.
Ситуація в США не зміниться навіть в разі відходу Трампа - адже нікуди не зникне коронавірус, а поліція не буде стояти і мовчки дивитися, як затримують чинять опір при арешті. Криза в США роздутий на порожньому місці.
Якщо Байден стане президентом, то максимум, що він зробить - це не стане йти на поводу у демократичних соціалістів, які на гребені протестів вимагають розпуску поліції, соціальних пільг, які не снилися в фантазіях комуністам, зносять пам'ятники, порушуючи закон ".
На передвиборні настрої американців це не вплине. Проблемою Трампа є масові протести і погроми внаслідок вбивства афроамериканця Джорджа Флойда співробітником поліції. Демократи використовували трагедію, щоб звинуватити Трампа і республіканців в расизмі і на цьому тлі підняти популярність свого кандидата Джо Байдена.
Результати американських виборів визначатиме не зовнішня політика США, а внутрішні причини.
Ситуація в США не зміниться навіть в разі відходу Трампа - адже нікуди не зникне коронавірус, а поліція не буде стояти і мовчки дивитися, як затримують чинять опір при арешті. Криза в США роздутий на порожньому місці.
Якщо Байден стане президентом, то максимум, що він зробить - це не стане йти на поводу у демократичних соціалістів, які на гребені протестів вимагають розпуску поліції, соціальних пільг, які не снилися в фантазіях комуністам, зносять пам'ятники, порушуючи закон ".
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