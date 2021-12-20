Справжні причини виходу США з ВООЗ

Нічого дивного немає і в рішенні з ВООЗ. Тим більше, що Трамп розігрує китайську карту, намагається згуртувати американське суспільство навколо загрози з боку Китаю. Саме КНР частина американських політиків і військових підносять як більш серйозного противника США, більший виклик міжнародній безпеці, ніж Росія і глобальний тероризм.



На передвиборні настрої американців це не вплине. Проблемою Трампа є масові протести і погроми внаслідок вбивства афроамериканця Джорджа Флойда співробітником поліції. Демократи використовували трагедію, щоб звинуватити Трампа і республіканців в расизмі і на цьому тлі підняти популярність свого кандидата Джо Байдена.



Результати американських виборів визначатиме не зовнішня політика США, а внутрішні причини.



Ситуація в США не зміниться навіть в разі відходу Трампа - адже нікуди не зникне коронавірус, а поліція не буде стояти і мовчки дивитися, як затримують чинять опір при арешті. Криза в США роздутий на порожньому місці.



Якщо Байден стане президентом, то максимум, що він зробить - це не стане йти на поводу у демократичних соціалістів, які на гребені протестів вимагають розпуску поліції, соціальних пільг, які не снилися в фантазіях комуністам, зносять пам'ятники, порушуючи закон ".

Найпростіше - це звинуватити Китай у всіх гріхах і використовувати вихід з ВООЗ як привід.