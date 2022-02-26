Дослідження: коронавірус і діти

20:18 05 жовтень Київ, Україна

Масштабні дослідження американських вчених доводять нам те, що ми недооцінили роль дітей і підлітків в поширенні пандемії коронавірусу.



Також відомо, що вірусне навантаження у дітей і підлітків є надзвичайно високим, і вони можуть тривалий час бути безсимптомними носіями коронавірусу.



Рідше хворіють, частіше передають

Вчені Принстонського університету, Університету Джонса Хопкінса і Каліфорнійського університету 1 жовтня опублікували в журналі Science результати свого дослідження про роль дітей в поширенні пандемії коронавірусу.



Вважається, що діти набагато легше переносять COVID-19 і мають вкрай низький ризик потрапити у відділення інтенсивної терапії, і їхній внесок в поширення вірусу вивчається мало.



Дослідники проаналізували 85 тисяч випадків коронавірусної інфекції серед 575 тисяч осіб в двох штатах на південному сході Індії.



Вони з'ясували, що серед інфікованих 71 відсоток в результаті нікого не заразили, тоді як вісім відсотків хворих викликали 60 відсотків нових випадків зараження.



Такі дані не дивують, оскільки майже жодна велика епідемія в історії людства не пройшла без суперпоширювачів - людей, відповідальних за більшість випадків зараження.



Однак масштабна робота американських вчених показала, що головним двигуном пандемії 2020 року є діти і молоді люди, на частку яких припадає третина розглянутих випадків COVID-19.



При цьому дослідження також показало, що найчастіше люди заражаються коронавірусом від розповсюджувача свого віку. Серед дітей та молоді цей ризик виявився найбільшим.



Раніше вчені провели ретроспективний аналіз даних 6369 дітей, протестованих на SARS-CoV-2 у березні-червні 2020 року. В цілому, антитіла та вірус одночасно присутні в організмі приблизно 15 відсотків дітей.



Незвичайним відкриттям стало те, що навіть при наявності антитіл до коронавірусу в організмі, діти все ще здатні його передавати.



Ще раніше дослідники з Бостона змогли довести, що діти та молодь, яких вони обстежили, показали дивно високе вірусне навантаження, не маючи при цьому жодних симптомів.



Інше масштабне дослідження, яке провели південнокорейські вчені, показало, що підлітки від десяти років поширюють коронавірус частіше дорослих.



При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що закривати навчальні заклади необхідно лише в крайньому разі.



"Рішення про закриття шкіл повинно бути крайнім заходом - тимчасовим і прийнятим на місцевому рівні в районах з інтенсивною передачею коронавірусу", - заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифінгу в Женеві.



При цьому Гебрейесус підкреслив, що школярі не повинні переривати освітній процес, і цього можна досягти завдяки онлайн-навчанню.



А період, коли школи залишаються закритими, необхідно використовувати для прийняття всіх заходів, які дозволять запобігти поширенню інфекції після повернення учнів за парти.



"Забезпечення безпеки дітей - це завдання не тільки шкіл, урядів або сімей, а всіх і кожного", - резюмував гендиректор ВООЗ.



З початком навчального року в Україні школи почали діяти тільки в зеленій, жовтій і помаранчевій зонах. Однак через два тижні Кабмін дозволив школярам повернутися за парти і в червоній зоні.



Також діє правило, що у всіх зонах карантину буде заборонено відвідування навчальних закладів у разі, якщо на самоізоляцію відправлять більше ніж половину класів.

У дітей все інакше. Як відрізнити COVID від застуди



Євген Комаровський, педіатр, автор кількох популярних книг для батьків, телеведучий не сумнівається, що в середині жовтня відбудеться різкий стрибок захворюваності.



"Але не тому, що відбувається повне ігнорування запобіжних заходів, а тому, що ми традиційно протягу боїмося більше, ніж коронавірусу", - сказав він у своєму відеоблозі.



За словами Комаровського, запобіжні заходи, введені в школах, з "епідеміологічної точки зору - абсолютна маячня".



"Ось ці діти нещасні в масках на прогулянках. Це маячня. Це - закриті класи, які опромінюють ультрафіолетом, це діти, які миють руки з ранку до ночі", - сказав він.



Педіатр каже, що в класах потрібно організувати протяг, контролювати температуру та вологість повітря.



Судячи з наявних даних різних країн про так звану надлишкову смертність, варто побоюватися, що на сьогодні від COVID-19 померло більше як мільйон осіб.



Оскільки у багатьох, особливо в бідніших країнах, в останні місяці проводилось недостатньо тестів для перевірки підозрілих випадків.



Напередодні директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан також попередив про погрішності в статистиці.



"Коли ви щось рахуєте, ви ніколи не порахуєте ідеально, але я можу вас запевнити, що ці показники, ймовірно, нижчі реальних значень", - сказав він, зазначивши, що фактична кількість жертв коронавірусу у світі може досягати двох мільйонів.