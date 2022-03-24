Дослідження. Як COVID-19 вплинув на підготовку до новорічних свят

11:34 30 жовтня Київ, Україна

Карантинні обмеження, проблеми зі здоров'ям і фінансові проблеми - це не повний список того, що вплине на проведення новорічних свят і підготовку до них.



Про це свідчать результати 35-го щорічного глобального дослідження ринку роздрібної торгівлі в період новорічних свят, проведеного компанією "Делойт".



"Багато хто планує скоротити витрати в ключових напрямках: сума покупок в магазинах, подорожі і час, витрачений на покупки. Незважаючи на те, що Про це свідчать результати 35-го щорічного глобального дослідження ринку роздрібної торгівлі в період новорічних свят, проведеного компанією "Делойт"."Багато хто планує скоротити витрати в ключових напрямках: сума покупок в магазинах, подорожі і час, витрачений на покупки. Незважаючи на те, що COVID-19 змінює святкові традиції, покупці все ще прагнуть підбадьорювати близьких і насолоджуватися святами вдома", - йдеться в пресрелізі.



Відзначається, що дослідження вивчає купівельну поведінку і переваги 4012 американських споживачів.



Зокрема, занепокоєння, пов'язане з COVID-19, спонукає споживачів відмовлятися від покупок в офлайн-магазинах. 49% покупців відзначають, що повернуться до докарантинного шопінгу тільки після розробки вакцини від вірусу.



При цьому більшість споживачів знаходяться в такому ж або кращому фінансовому становищі в порівнянні з 2019 роком. Однак майже кожен третій респондент зазначає, що його фінансове становище погіршилося у порівнянні з минулим роком.



"Споживачі скорочують кількість своїх подорожей і планують провести святкові дні в колі близьких вдома. Тому вираз "святкувати вдома" отримує нове значення в цьому році. Для компаній роздрібної торгівлі цей сезон пройде під настроєм невизначеності.



Поведінкові патерни святкових покупок змінюються по всьому світу. Середній бюджет на новорічні покупки в цьому сезоні нижчий від попереднього, і багато покупців (майже всіх поколінь) шукають безконтактні варіанти покупок. Ціна, продукція і зручність залишаються головними критеріями для споживачів", - додали в "Делойт".



Відзначається, що в цьому році спостерігається зростання святкових покупок в сфері особистої безпеки, а перехід на онлайн-покупки і безконтактне доставлення стає важливим як ніколи.



"Фактично кількість покупців, які планують скористатися безконтактним доставленням, зросте більш ніж удвічі в порівнянні з минулим роком. Інтеграція онлайн-шопінгу і безконтактного доставлення, швидше за все, буде мати вирішальну роль для забезпечення бездоганного досвіду обслуговування клієнтів", - говориться в результатах дослідження.



Також повідомляється, що споживачі планують почати робити покупки в той же час, що і в минулому році, але період покупок в середньому значно скоротиться - до 5,9 тижня проти 7,4 тижня минулого року.



Крім того, 47% покупців не планують робити покупки в дні ключових знижок (на кшталт Чорної п'ятниці).