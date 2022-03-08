Дослідження: 77% американців страждають від проблем зі сном, пов'язаних з пандемією

13:29 12 жовтень Київ, Україна

США - одна з найбільш постраждалих від COVID-19 країн. Хвороба так чи інакше торкнулася понад 340 млн жителів - хтось втратив роботу, хтось опинився в ізоляції, хтось заразився сам. Представники SleepStandards опитали 1014 американців 18-65 років - виявилося, майже 77% з них страждали від проблем зі сном, пов'язаних з пандемією.



Серед причин на першому місці опинилися переживання з приводу вірусу - вони заважали заснути майже половині опитаних.



За ними слідувало занепокоєння про близьких, самотність, порушення сну через графік життя, що збився.



46% опитаних повідомили, що вони стали краще спати, коли перестали читати новини. 40% заснути допомагає читання перед сном, 27% - ліки, 21% - йога або медитація, 16% - секс.



Більше половини респондентів під час пандемії стали спати мінімум на годину менше, ніж раніше. 22% не помітили різниці, 19% стали спати більше - втім, це може бути пов'язано з великою кількістю вільного часу.



«Примітно, що більше ніж 70% опитаних вважають, що нестача сну робить їх більш уразливими до коронавірусу», - зазначають автори.



Коли дослідники запитали учасників опитування, чим би вони зайнялися в разі введення загальнонаціонального карантину, 37% відповіли, що воліли б дивитися серіали, 32% приділили б час спорту, 20% грали б у відеоігри.



«Цікаво, що тільки 11% відповіли, що на карантині б відіспалися», - пишуть автори.



Також 73% респондентів вважали, що апное (зупинка дихання уві сні) робить людину вразливою до коронавірусу. Від цього розладу страждали 10% опитаних, ще у 8% були рідні або знайомі з апное.



Крім того, багато хто скаржився на сни про зараження і смерть від COVID-19.



У таких «пандемічних снах» COVID-19 грає важливу роль, втручаючись в звичні життєві події. У соцмережах люди розповідають про тривожні сюжети. Один з користувачів Twitter ділиться: «Мені наснилося, що до мене в продуктовому магазині підійшла знайома і виміряла мені температуру, щоб дізнатися, чи немає у мене лихоманки, і сказала, що у мене коронавірус».



Деякі відзначають, що таких снів стає менше, якщо не дивитися новини перед тим, як лягти в ліжко.



Такі сни - норма в стресовій ситуації, заспокоюють фахівці. Таким чином мозок справляється з інформацією, яку отримує під час неспання.



«Вони ніколи не стикалися з пандемією, - каже пульмонолог і фахівець зі сну Меїр Крайгер з Єльської медичної школи. - Засинаючи в стресі, люди часто не можуть «відключити» свій мозок. Вони думають про часи, коли навколо було спокійніше».



Щодо того, чи пов'язаний недосип з ризиками зараження коронавірусом або розвитком ускладнень, даних немає. Але ось зайва вага підвищує ймовірність госпіталізації, повідомляє агентство Reuters. Люди з ожирінням потрапляють в стаціонари в кілька разів частіше людей без надмірної ваги, також їм набагато частіше потрібна інтенсивна терапія.



Ожиріння - фактор ризику розвитку багатьох хвороб дихальної системи, в тому числі обструктивного апное та астми.



Тому люди з надмірною вагою більш чутливі до інфекцій, що вражють легені, пояснюють фахівці. Крім того, через надлишок жиру всередині організму у них часто зменшений об'єм легенів.



Останній факт знижує ефективність штучної вентиляції легенів, відзначають лікарі - жир здавлює легені, заважаючи доступу повітря. З цієї причини людей з ожирінням рекомендують при вентиляції класти на живіт.



З ожирінням також пов'язані і соціальні чинники, які погіршують стан. Так, воно часто корелює з низькими зарплатами і недостатнім доступом до охорони здоров'я.