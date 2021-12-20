Мистецтво. Корупційні будні.

14:11 17 березень Київ, Україна

Заснований в 1758 році І. І. Шувалов музей Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі зберігає унікальну колекцію творів західноєвропейського і російського мистецтва. Починаючи з другої половини XVIII століття, вона служила для навчання студентів Академії мистецтв, багато з яких стали згодом яскравими представниками російського мистецтва XVIII-XX століть.



В Академії мистецтв збирали твори живопису і графіки західноєвропейських майстрів, а також зліпки з відомих зразків античної та західноєвропейської скульптури, що служили моделями для малювання в класах «гіпсових голів» і «гіпсових фігур».



Саме в цій «гіпсотеці», в оточенні античних гіпсів, в березні відкривається виставка «Весна» художниці Євгенії Васильєвої. Як сказано в анотації виставки «Характерна риса творів автора - особлива пластичність, любов до несподіваних метафор і метаморфоз. Вільно звертаючись з формою, часом виходячи за її загальноприйняті рамки, перетворюючи її в хаос і знову впорядковуючи продуманим ритмом ліній і колірних плям, вона створює нову реальність. Скульптурні роботи із серії «Голод», виконані в сюрреалістичному ключі, дають глядачеві безмежну можливість для широкого тлумачення смислів, закладених художником ».



Але схоже на те, що будь-яких «смислів» в творчості Васильєвої майстерна співтовариство Санкт-Петербурга так і не змогла знайти. Майже 350 студентів та 30 викладачів Петербурзької Академії мистецтв закликали ректора Семена Михайлівського та директора музею Олексія Мудрова прибрати з Науково-дослідного музею твори цієї «відомої» художниці.



Студенти Академії провели флешмоб, сфотографувавшись в залах Академії з портретами великих художників, щоб, за їхніми словами, нагадати, хто є справжніми художниками. Втім, судячи з повідомлень у ЗМІ, ректор з думкою своїх вихованців згоден. «Всерйоз обговорювати мистецтво Васильєвої, давати оцінки її роботам взагалі безглузде заняття. Я категорично проти подібних проектів за участю одіозних персонажів, які дискредитують як сучасне мистецтво, так і шановні інститути. Це, звичайно, неподобство! Іншого слова не добереш! ».



Хто така і звідки взялася нова «зірка» мистецтв Євгенія Васильєва? Або чому фігурант величезного корупційного скандалу в Оборонсервіс РФ, яку звинувачували у привласненні державного майна на суму понад 3 мільярди бюджетних коштів, не тільки не опинилася за гратами, а й повернула собі кошти, які в неї вилучило слідство під час обшуку? Відповідь дуже проста. Не важливо «як», неважливо «чому». Важливо «хто»! А з цим питанням у Євгенії Васильєвої все дуже просто! «Цей скринька просто відкривався». Вона - двоюрідна сестра Світлани Медведєвої - дружини прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.



У 2012 році глава департаменту майнових відносин Міноборони Євгенія Васильєва була затримана за звинуваченням у корупції. Через три роки її засудили за шахрайство і легалізацію коштів. Гроші для відмивання отриманих від продажу майна підприємства «Оборонсервіс». Васильєву засудили до 5 років колонії, але умовно-достроково звільнили через місяць з невеликим. І, ось, в жовтні минулого року Євгенія Васильєва стала почесним членом Російської академії мистецтв!



Ректор Петербурзької Академії мистецтв Семен Михайлівський порівняв виставку колишнього глави апарату Міноборони Євгенії Васильєвої в Музеї Академії мистецтв з історією про Калігулу і його улюбленого коня Інцитат. Для початку, Калігула зробив Інцитат громадянином Риму, потім сенатором і навіть кандидатом в консули. Проголосивши себе богом, Калігула зробив скакуна своїм жерцем, продовжуючи обсипати його почестями і дорогоцінними подарунками. Для коня був побудований мармуровий палац, пив він тільки з золотого відра, а їжу коні насипали в годівницю, зроблену з дорогоцінного слонової кістки.

Все сходиться ... Під час обшуку в одному з приміщень, яке належить Васильєвої було вилучено 19 кілограм золота і тисячі дорогоцінних каменів. Також в ході слідства у неї була вилучена колекція цінних картин відомих майстрів живопису. Мабуть саме ця колекція живопису і наштовхнула майбутню «майстра пензля» на думку, що вона теж здатна на створення справжніх шедеврів.



За 2, 5 року перебування під «домашнім арештом» Васильєва стала персонажем світської хроніки, відомим поетом і художником. Добре, що не стала космонавтом і героєм Росії. А, напевно, могла б!



Залишається тільки дивуватися тому, що маючи такою «дах» свої «високохудожні» твори пані Васильєва не виставляє в Ермітажі або в Державній Третьяковській галереї. Хоча, можливо, це лише питання часу. Росія справжня «країна можливостей». Виключно - для чиновників!