«ИСКАНДЕРГЕЙТ-2» ИЛИ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК РФ УЖЕ ТРИЖДЫ ПОДСТАВИЛА АРМЕНИЮ.

11:26 05 квітень Київ, Україна

Росія вже тричі навмисно підставила Вірменію. Спочатку продавши за 100 мільйонів американських доларів дивізіон ОТРК «Іскандер-Е», укомплектований дефектними ракетами, а після змусивши публічно збрехати вірменського прем'єр-міністр. Влада Азербайджану не упустили свій шанс і завдали нищівної поразки своєму супротивнику в інформаційній війні.

Передісторія військово-політичного маразму детально викладена в публікації місячної давності «ІСКАНДЕРГЕЙТ» ІЛІІСТОРІЯ ПРО ТЕ ЯК РФ ДВІЧІ підставити ВІРМЕНІЇ.

коротко. У лютому прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив відомості про застосування оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-Е» під час війни в Нагірному Карабасі восени 2020 року, проте засумнівався в його ефективності.

Коментуючи на прохання журналіста заяву екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна про те, що вірменська сторона могла б застосувати «Іскандер-Е» на четвертий день війни, Пашинян відповів:

"Думаю, він повинен мати відповіді на багато питань і не ставити запитань, відповіді на які він знає. А, може, він відповість, чому стріляні ракети" Іскандера »не вибухнули або вибухнули лише на 10%".

На зауваження журналіста, хіба і так буває, Пашинян відповів:

"Не знаю ... Може, зброя 80-х".

Реакція істеблішменту РФ була прогнозованою. Спочатку вони розгубилися, а потім взялися рятувати підмочену репутацію звичними імперськими інструментами - дезінформацією і тиском.

Дезінформація.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не став коментувати заяву Пашиняна про те, що використовувалися під час військових дій в Нагірному Карабаху ракети комплексів "Іскандер" нібито «не вибухнули або вибухнули лише на 10%". Більш того, заява прем'єр-міністра не має нічого спільного з вмістом і якістю вірмено-російських союзницьких відносин у сфері військово-промислового співробітництва. Безсумнівно, російська зброя - одне з кращих в світі. «Республіка Вірменія продовжує тісно співпрацювати з Російською Федерацією в сферах військової промисловості, високих технологій і має намір ужити заходів по його подальшому поглибленню», - сказала Горгян.

ШАХ І МАТ.

І ось Азербайджан зробив свій хід в цій шаховій партії Вірменія - Азербайджан. У Баку показали уламки «застосованих Вірменією» в Арцах ракет «Іскандер».

Представники Агентства з розмінування Азербайджану на території ВАТ «Азерландшафт» в Баку показали уламки ракет «Іскандер», які Вірменія застосувала проти Азербайджану в ході війни восени 2020 року.

Відзначається, що Агентство з розмінування Азербайджану з грудня 2020 року займається очищенням від мін і знешкодженням боєприпасів в окупованій під час війни Баку культурної столиці Республіки Арцах (НКР) - місті Шуші.

«Уламки ракет" Іскандер "були знайдені під час операції по очищенню територій від мін та боєприпасів, проведеної співробітниками агентства 15 березня в Шуші», - йдеться в повідомленні.

Оплески, завіса.

PS

Вся ця історія повинна бути уважно вивчена і взята до уваги не тільки країнами країнами-учасницями Організації Договору про колективну безпеку, але також і іншими партнерами в сфері ВТС, яким РФ продає надлишки свого «передового» озброєння. Вони морально повинні бути готові до того, що у вирішальний момент закуплене втридорога зброя не зможе виконати свою першочергову задачу і винуватими будуть тільки самі покупці.