Іран продовжить постачати зброю росії

09:41 10 листопада Київ, Україна

Тегеран погодився з тим, що передавав росії безпілотники "Shahed". Проте уряд Ірану уточнив, що робив це нібито до 24 лютого 2022 року. Перед тим Тегеран всіляко спростовував торгівлю зброєю з росією як під час, так і до війни. Варто нагадати, що на початку січня 2022 року Іран також заперечував свою причетність до удару по українському цивільному літаку, а потім підтвердив, що це іранські військові випустили ракету. Обидва випадки показують, наскільки брехливим є керівництво країни. Лише після початку міжнародних розслідувань, Іран зізнається у скоєних злочинах.

Така позиція Тегерана не дає засумніватися, що він і надалі продовжуватиме постачати рф зброю, у тому числі ракети малої дальності, здатні вражати цілі на відстані до 1 тис. км. Тому Захід має вжити більш рішучих дій щодо Ірану, щоб перешкоджати новим постачанням зброї росії.