Іноземні компанії закривають свої представництва у росії

18:55 13 листопада Київ, Україна

Відразу після початку повномасштабного вторгнення десятки світових брендів заявили про припинення своєї діяльності на території росії. Однак тепер компанії заявляють про повний продаж активів в рф і вихід з ринку агресора.

Понад 1200 міжнародних компаній залишили чи залишають росію. Це 673 тис. робочих місць та 120 млрд доларів щорічного прибутку. "Імпортозамістити" такі цифри не вийде, принаймні, у найближчій перспективі.

Незважаючи на велику кількість іменитих брендів, у росії все ще продовжують працювати іноземні підприємства. Однак запровадження вторинних санкцій та відмова партнерів вести справи з “прокаженими”, рано чи пізно скоротить їхню кількість до кількох одиниць.

Репутація терористичної організації, яку отримала росія під керівництвом путіна, це найгірше, що може статися з іміджем країни. У майбутньому жоден закордонний бренд, що поважає себе, не захоче мати справу з народом-вбивцею і навряд чи "вітчизняні виробники" зможуть замінити іноземні корпорації, про що говорить вже наявний досвід "імпортозаміщення" "McDonald's" на "Смачно і крапка".