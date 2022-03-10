Ініціатива Зеленського про всенародне опитування в день виборів

13 жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував проведення опитування в день голосування на місцевих виборах. Таким чином, 25 жовтня українцям поставлять п'ять питань, зміст яких поки невідомий.

З початку своєї передвиборчої кампанії Зеленський акцентував увагу на успішності своєї роботи через призму схвалення суспільства. І нинішнє бажання провести опитування так само базується на бажанні зрозуміти, що турбує кожного українця.

Найчастіше будь-які наміри керівництва України стикаються з нерозумінням і різкою критикою з боку опозиції, особливо напередодні виборів. Низка опозиційних політичних сил заявляють, що опитування в день голосування може стати потенційною загрозою національним інтересам. Соцопитування, ініційоване президентом, може бути загрозою? Опитування, що проводиться в день виборів, щоб не збирати людей зайвий раз в умовах пандемії COVID-19, є порушенням конституційних прав?!

Зеленський підкреслив, що парламент працює над реалізацією впровадження в Україні механізмів народовладдя.

Таким чином, потенційною загрозою національним інтересам є не тільки гібридна агресія сусіда, а й подібні заяви місцевих чиновників.