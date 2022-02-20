Інформаційна війна РФ

Маріонеткові бойовики Донбасу обстріляли мирних жителів на території підконтрольної Україні. При цьому російські та проросійські медіа стверджують, що українські збройні сили ведуть вогонь по мирному населенню. Водночас, звертаючи увагу на характер воронок та отвори, залишені після влучення снарядів, не виникає жодних сумнівів, що вогонь вівся з окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Агресія НВФ зросла останні кілька днів. Ймовірно, вони створюють провокації, мають намір змусити українських військових відкрити вогонь у відповідь, що може надалі розцінюватися, як привід для наступу російських військ, щоб “захистити російських людей”.

Неможливо будь-що довести окупантам, якщо вони транслюють свою “правду”, в яку вірить більшість росіян та населення окупованих частин України. Головне, щоб на підконтрольній території українці розуміли, де знаходиться їхній ворог, хто саме веде вогонь по населених пунктах та з якою метою. Хоча, за 8 років війни, жителі України вже давно розуміють хто такий Путін і що для нього людське життя значно менш цінне, ніж снаряд, випущений, щоб його забрати.