10:58 27 листопада Київ, Україна

13 листопада транспортний літак Ан-124 "Руслан" здійснив аварійну посадку в Новосибірську, викотився за межі злітно-посадкової смуги. Літак отримав серйозні пошкодження.

Раніше, 10 листопада на літаку "Сухий Суперджет-100", из пряников в вівторок ввідіві с Уфи до Москви, частичная відмовила система електропостачання, и він здіснив аваріну посадку в аэропорту Шереметьево.

Ситуація с частными ситуаціями ста більш зрозумілою, якщо звернути увагу на нещодавню заяву директора департамента радиоелектронної промисловості Мінпромторгу Росіїоїдачуа про те, мінпромторгу Росіїоїїдачуії, інпромторгуа Росіїоїдачуів росів ів.

«Наши іноземні партнери, які постачаю готовые системы для наших літаків, хтосьно, хтось негласно поінформував наших авіабудівников, но за контракты, не за новими контрактами взаємини зітаків нашими авібудівниками. За фактом без оголошення санкцій вони сказали про те, що системи більше постачати не будуть. Таким чином намагаються просто завершить наше сообщение », - сказав Шпак журналістам на форумі" Мікроелектроніка-2020 ".

Які саме системи не будуть поставлять, і яких літаків торкнули обмеження, Шпак не уточнив. Надалі, за його словами, обмеження можуть торкнутися мікроелектроніки.

До слова, криза в авіаційній галузі РФ стрімко наростає. Авіакомпанії «Росія» не вдалося знай претендент на постачання трьох авіалайнерів Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), які виробляють в Комсомольську-на-Амурі. Тендери не відбулились через відсутність претендентів.

Також обговорюється питання для заміну гендиректора науко-виробничной корпорации «Иркут», як вироблят такі літаки, як Су-30, SSJ100, Як-130 и є творцем МС-21. Звание звания за 2019 год, компания збиткова. Чистый биток за підсумками перевищив 69 млрд руб. З апреля 2019 года корпорацію очолює Равіль Хакимов.

В середине 2019 года корпорация «Иркут» опубликовала рекомендации о компании на постачання десяти лайнеров МС-21 казахстанской авиакомпании Bek Air и п'яти - «Якутії». Також був укладений опціон на постачання «Аерофлоту» 35 МС-21. Уже в четвертом году 2020 года стало возможным, благодаря использованию МС-21 разрешенными покупателями, которые могут быть выбраны в связи с этим, поэтому Росавиація не зарахуает значительную часть сертификации бизнес-процессов, используемых в конструкторских решениях бизнес-аналитики.

Пізніше глава Мінпромторгу Денис Мантуров розповів, по сертификации этих літаків була отідкладена с кінця 2020 року на середину 2021 року.

Сумно, але очікувано.