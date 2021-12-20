Імпорт електроенергії з Росії: чи чекати нових складнощів

14:59 13 липень Київ, Україна

Після закінчення карантину може поновитися імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. На думку члена наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, можливе відновлення імпорту поглибить кризу в енергетиці, тому що не враховує інтереси учасників економічних процесів всередині країни.

«У нас поки діє обмеження, яке встановив Кабінет міністрів України. Це не заборона імпорту електроенергії з Росії, а обмеження, яке діє на час карантину. Карантин закінчиться, імпорт автоматично відновиться. Тут навіть не треба ніяких нових пропозицій на рівні законодавства », - сказав Корольчук.

Фахівець пояснив, що формально імпорт електроенергії з країн, які не є членами Енергетичного співтовариства, тобто з Росії та Білорусі, можна здійснювати після карантину і це не вимагає додаткових дозволів або ініціатив на рівні законодавства, однак від цього постраждають українські учасники ринку.

«Проблема в тому, що імпорт електроенергії з РФ став першим кроком до кризи в енергетичній сфері. Дешева електроенергія зайшла з Росії і відразу скоротили виробництво теплові електростанції, які споживають вугілля. Вугілля тепер не потрібен, зупинилися підприємства, шахти. Також в цілому і карантин на це вплинув. Це фактично стало початком кризи. Якщо імпорт електроенергії відновиться, то відразу можна буде говорити про зупинку вугільних підприємств », - зазначив експерт.

За його словами, за рахунок того, що ціна електроенергії в Росії нижче, залишаються незадіяними українські потужності.