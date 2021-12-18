20:27 16 квітень Київ, Україна

Кожен день в Росії кого-то затримують, обшукують, звинувачують або судять. Події останнього часу виглядають як "зачистка" політичного поля перед виборами в Держдуму.



Співробітникам студентського журналу DOXA пред'явили звинувачення у справі про залучення неповнолітніх в «протиправні дії» в інтернеті. Звинувачення базується на тому, що в ролику «Їм не перемогти молодість», який був опублікований 23 січня, редактори і редакторки наважилися заявити про незаконність відрахувань студентів після мітингу 23 січня. Відео розповідало про залякування студентів перед неузгодженими протестами, які прокотилися по країні на підтримку опозиціонера Олексія Навального. В кінці січня «Росмолодь» внесла це відео в реєстр заборонених матеріалів, після чого DOXA на вимогу Роскомнадзора видалила відеоматеріал. І все одно владою була порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 151.2 «Залучення неповнолітнього у вчинення дій, які становлять небезпеку для життя неповнолітнього». Фігурантами справи стали головний редактор Армен Арамян, а також Алла Гутнікова, Володимир Метелкін і Наталія Тишкевич.

Ці четверо оскаржили заборону відео. І саме у цієї четвірки вранці 14 квітня пройшли обшуки. Силовики прийшли також до будинків батьків двох з них і в саму редакцію. Конфісковано знімальне обладнання та інша техніка.



Басманний суд Москви заборонив всім чотирьом редакторам DOXA цілодобово виходити з дому (в період з 00:00 до 23:59), спілкуватися з будь-якими людьми, крім адвоката і близьких родичів, і користуватися будь-якими засобами зв'язку, в тому числі інтернетом.



«Тиск, з яким зіткнулася журналістська спільнота останнім часом - безпрецедентний, але ми не припинимо нашу діяльність. Ми продовжимо висвітлювати те, що важливо для молодих людей, і продовжимо відстоювати їх права», - говориться в опублікованій на сайті DOXA заяві в зв'язку з затриманнями і обшуками.



Журнал DOXA був заснований учнями та випускниками Вищої школи економіки (ВШЕ) і інших вузів на підтримку студентів, яких затримували влітку 2019 року на акціях протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Журнал DOXA створювався, щоб говорити про проблеми всередині Вищої школи економіки: неефективному викладанні, незаконних відрахуваннях, застарілої програмі. Його автори підписували відкриті листи і петиції на підтримку студентів та викладачів. Поступово DOXA став медіа для студентів усієї країни.



У грудні 2019 року ВШЕ позбавила журнал статусу студентської організації.

Не так давно, незалежне медіа журналістів-розслідувачів і репортерів «Проект» разом зі студентським журналом DOXA підготували спільне дослідження про керівництво ста найбільших російських вузів. Велика частина з них виявилися пов'язані з владою і «Єдиною Росією». Автори дослідження припускають, що це може пояснити репресії щодо політично активних студентів і незалежних викладачів.



Крім того, автори дослідження склали рейтинг найбільш «провладних» вузів - тих, в яких найбільше керівників, пов'язаних з владою (туди увійшли, наприклад, МГТУ ім. Баумана, Кубанський державний університет і УрФУ).



Своєю діяльністю DOXA мало не найголосніше протистоїть спробам перетворення ВНЗ в транслятор кремлівської брехні, звільненням викладачів та відрахуванням студентів за політику. DOXA продовжує традицію солідарності академічної спільноти з переслідуваними за політику колегами.



Справа проти журналістів DOXA, як і справа проти журналіста-розслідувача «Важливих історій» Романа Аніна, як і всі попередні кримінальні справи проти журналістів - це не просто пряма атака на свободу слова і свободу масової інформації. Це атака влади Кремля на основи конституційного ладу. Це акції персонального прямого залякування людей, які професійно і публічно роблять свою роботу. Кремль робить все, щоб зупинити незалежні журналістику Росії і змусити її замовкнути.



У травні цього року DOXA і Вільний університет планують провести всеросійську студентську конференцію «Не для школи, а для життя ми вчимося», на якій студенти обговорять, як «займатися наукою в казармах і в'язницях, в які перетворюються наші навчальні заклади, як робити студентські медіа, які можливості по академічної мобільності у нас є, як захищатися від тиску адміністрацій, як залишатися вільними».