Ілля Пономарьов: РФ змінює стратегію Донбасом

09:21 13 липень Київ, Україна

Ілля Пономарьов заявив про те, що Росія поміняла стратегію щодо Донбасу. Про джерела інформації не повідомляється, а, отже, зроблені екс- депутатом висновки, є виключно особистою думкою. Наскільки точно Пономарьову вдалося вгадати події, поки невідомо.

Після референдуму про обнулення президентських повноважень російського президента Володимира Путіна в Кремлі змінили стратегію по Донбасу.

На його думку, після минулого голосування Москві більше не потрібно прискорювати мирні переговори, поспішати тепер повинна Україна.

"Путін вважає, що час працює на нього, а не на Володимира Зеленського. На початку року він поспішав, хотів закликати всіх міжнародних лідерів 9 Травня Москву і на тлі успішних переговорів з Україною домовитися про зняття санкцій. Нічого не вийшло, тому можна спокійно, не поспішаючи, тиснути на Україну, ніж там і займаються ", - зазначив він.

За словами Пономарьова, парад Перемоги до 9 травня Путін розміняв на поправки до Конституції і направив його ефект не на міжнародну аудиторію, а на суто внутрішньоросійську.