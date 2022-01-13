Ілля Пономарьов: Не вірю в радикальні дії західних партнерів щодо Росії через отруєння Навального

Своєю думкою про ситуацію, що склалася з отруєнням Олексія Навального і реакції на це Заходу, поділився Ілля Пономарьов, російський політичний діяч, з 2014 року проживає в Україні. І єдиний депутат, котрий в березні 2014 року проголосував в Держдумі проти приєднання Криму до Росії.

"Якби не оперативна реакція Заходу на замах на російського опозиціонера Олексія Навального, російська влада навряд чи випустила б його на лікування до Німеччини" - поділився своєю думкою колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

"Замах на опонентів для Кремля є традицією. СРСР точно так же труїв і вбивав неугодних йому опонентів в Європі

"Я не вірю в радикальні дії західних партнерів щодо Росії через отруєння Навального. Були випадки замаху з більшою доказовою базою, на кшталт отруєння Скрипаля, яке скоїли на території Європи та суспільно небезпечним способом. І чим все закінчилося? Висилкою дипломатів

Подальші дії Заходу, на його думку, будуть залежати від того, яку саме отруйну речовину виявлять німецькі лікарі.

"Що зроблять у відповідь на отруєння Навального? Все буде залежати від того, якою речовиною його отруїли. Одна справа - ознаки отруєння, а інша - конкретна речовина, щоб можна було показати пальцем

Він вважає, що знайти того, хто віддав наказ про замах на Навального, може бути складно.

"У 2010 році після нападу на одного з моїх друзів в Санкт-Петербурзі у мене відбулася розмова з Владиславом Сурковим (перший заступник глави Адміністрації президента РФ з 2008-го по 2011 рік.). Коли я запитав, що відбувається, той відповів: "Розумієте, Ілля Володимировичу, усі ви в групі ризику перебуваєте

. Всі констатували, що людина убита російськими агентами, опублікували ці дані і все. Реакція Заходу, звичайно ж, має значення. Якби не вона, Олексія Навального навряд чи випустили б в Німеччину. Хоча, швидше за все, випускаючи Навального, російська влада розуміла, що нічого для них небезпечного знайдено не буде ", - вважає Пономарьов.На його думку, більш радикальних дій і заяв найближчим часом не очікується.. Одних вислали, інші приїхали. Обурилися і все. На сьогодні я не бачу, що таке міг би зробити світ, щоб кардинально змінити ситуацію. Ми побачили реакцію максимально можливу в цих умовах. А що вони можуть ще зробити, ядерну війну починати?"- зазначив Пономарьов.. Склад речовини відсіє якісь версії замаху. Зрозуміло, що це буде не "Новачок". Але якщо отрута з такої ж категорії, то це відсікає всі регіональні версії. Таке могло бути зроблено тільки за командою з центру, як мінімум рівень керівника спецслужб. А якщо буде отрута простіше, тоді реально таке міг провернути хто завгодно ", - сказав Пономарьов.. Ви ж свідомо це рішення для себе приймали, так що це частина вашого способу життя. Я можу сказати одне - я цю команду не віддавав". А хто віддав, питаю. "Не знаю, хтось віддав. Сказати, що таке більше не станеться, я теж не можу, тому що аналогічні команди можуть віддавати інші люди". Ось так приблизно російська влада до цього й відноситься. Там багато веж, які одна з одною б'ються. Хто віддав команду отруїти Навального? Питання. Це могло статися як на регіональному рівні, так і на федеральному ", - пояснив політик.Вранці 20 серпня літак, на якому Навальний летів з Томська до Москви, екстрено сів в Омську через ймовірне отруєння політика. У команді опозиціонера вважають, що в чай йому підмішали токсичну речовину.Навальний перебував в токсикореанімаціі лікарні швидкої медичної допомоги №1 в Омську без свідомості, його приєднали до апарату штучної вентиляції легенів. Основним діагнозом Навального в російській лікарні назвали порушення обміну речовин.Спочатку російські медики не відпускали опозиціонера на лікування до Німеччини, проте пізніше ситуація змінилася - вранці 22 серпня Навального на літаку доставили до берлінської клініки "Шаріте".24 серпня німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли. Клінічні дані вказують на інтоксикацію речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Конкретна речовина ще невідома. Стан опозиціонера залишається важким, політик перебуває в медикаментозній комі, проте його життю нічого не загрожує, повідомили в клініці "Шаріте".Генпрокуратура Росії не знайшла жодних доказів, що стосовно опозиціонера були здійснені "умисні злочинні дії".Глава Мюнхенської конференції з безпеки, німецький дипломат Вольфганг Ішингер заявив, що через отруєння Навального відносини Німеччини та Росії досягли найнижчої точки. "Це, на жаль, кінець, в тому числі і для ідеї стратегічного партнерства", - сказав дипломат.