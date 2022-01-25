Ілон Маск за минулу добу втратив 16,3 мільярда доларів

Американський підприємець, глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск більше не входить в п'ятірку найбагатших людей на планеті. За добу бізнесмен втратив 16,3 мільярда доларів, опустившись на шосту позицію рейтингу, пише Bloomberg.
На цей момент статок Маска становить 82,2 мільярда доларів.
"Збіднів" Маск через обвал акцій його автокомпанії з виробництва електромобілів Tesla. Акції концерну у вівторок, 8 вересня, втратили в ціні 21,1% і склали 330,21 долара.
1 вересня одна акція коштувала більше ніж 498 доларів. І Маск увійшов до трійки найбагатших людей світу.
На цей момент статок Маска становить 82,2 мільярда доларів.
"Збіднів" Маск через обвал акцій його автокомпанії з виробництва електромобілів Tesla. Акції концерну у вівторок, 8 вересня, втратили в ціні 21,1% і склали 330,21 долара.
1 вересня одна акція коштувала більше ніж 498 доларів. І Маск увійшов до трійки найбагатших людей світу.
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